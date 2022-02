Orange : Ventures Impact investit dans la startup Goshaba, qui vise à contribuer à l'inclusion et la diversité des talents

- Goshaba est une startup française qui propose une aide à l'évaluation objective des talents, en combinant sciences cognitives et jeux vidéo

- Orange Ventures Impact mène cette levée de fonds de Séries A de 3,5 millions d'euros, aux côtés des investisseurs historiques Daphni, Inco, Founders Future et BNP Paribas

- Cet investissement permettra à Goshaba de d'étoffer ses fonctionnalités et de doubler ses effectifs



Une démarche innovante et responsable pour le secteur du recrutement et de l'évolution des carrières

Goshaba répond à des enjeux de recrutement ainsi que de mobilité professionnelle interne et externe, et vise à identifier des profils à la fois plus diversifiés et plus performants.

La solution aide les employeurs à évaluer candidats et collaborateurs, de manière ludique, en réduisant les biais de sélection éventuels et en mettant l'accent sur les compétences interpersonnelles.

La solution de Goshaba est basée sur des jeux cognitifs construits par la co-fondatrice et Présidente, Camille Morvan, docteure en neurosciences (Harvard, NYU, Collège de France), et résulte de cinq années de recherche dans le domaine des sciences cognitives, des jeux vidéo et de la data.

Une mission en ligne avec les engagements d'Orange et d'Orange Ventures

Fondée par Camille Morvan, ainsi que par Djamil Kemal et Minh Pan, deux professionnels expérimentés des jeux vidéo (Vivendi, Universal Games), Goshaba aide Orange, Accenture, McDonald's, Crédit Agricole et bien d'autres, à rendre le recrutement et la mobilité professionnelle plus efficaces et plus justes.

Goshaba poursuit ainsi une mission sociétale qui s'inscrit dans la stratégie globale "Engage 2025" d'Orange, et plus particulièrement dans les objectifs, en termes d'inclusion, d'Orange Ventures Impact, véhicule d'investissement lancé en mai 2021.

Orange Ventures est heureux de pouvoir renforcer les relations entre Goshaba et le groupe Orange, qui utilise notamment la solution dans le cadre de son « Graduate Program » et avait sélectionné la société dans le cadre de l'édition de 2019 du programme Women Start, d'Orange Fab France.

« Nous sommes convaincus de l'aide que Goshaba peut apporter en faveur de l'inclusion et de la diversité des parcours, ce qui correspond parfaitement à l'ambition d'Orange Ventures Impact, notre véhicule d'investissement dédié aux start-up qui agissent en faveur de l'environnement, de l'inclusion ou de l'aide aux personnes. Nous sommes également attentifs au soin que met Goshaba à ne pas introduire de nouveaux biais, liés cette fois aux algorithmes eux-mêmes, dans la sélection des talents, en lien avec la raison d'être du groupe Orange en faveur d'un monde numérique responsable », déclare Jérôme Berger, Président d'Orange Ventures.

« Grâce à Goshaba, au-delà de répondre aux enjeux de recrutement, la reconversion professionnelle et évaluations des compétences interpersonnelles clé pour les entreprises, nous permettons également à toutes et tous d'avoir accès à des postes en accord avec leur potentiel et leurs aspirations. Goshaba rend le monde du travail plus juste et plus diversifié », déclare Camille Morvan, Présidente de Goshaba.

« Nous sommes vraiment ravis d'avoir Orange à nos côtés pour cette nouvelle étape. Au-delà de la vingtaine de recrutements en cours, cette nouvelle levée de fonds va nous permettre de répondre encore mieux à des enjeux forts pour les employeurs, dont notamment la mobilité professionnelle interne et externe, la diversité des talents et des viviers et l'accompagnement de la transformation digitale. », déclare Djamil Kemal, CEO de Goshaba.

À propos d'Orange Ventures

Dotée de 350 millions d'Euros, Orange Ventures est dédiée aux investissements dans les startups innovantes dans les domaines d'intérêt stratégiques d'Orange (Networks & IT, Entreprise Digitale, Cybersecurité, et Fintech) et au-delà (Consumer platforms, E-gaming, Edtech, Santé etc). Orange Ventures déploie également des initiatives dédiées à la région Afrique - Moyen Orient et aux investissements à l'impact. Soutenue par le groupe Orange, et constituée d'une équipe de 20 personnes, Orange Ventures propose aux startups dans lesquelles il investit un accès aux expertises du Groupe et la possibilité de mise en place de synergies avec ses nombreuses unités commerciales du groupe Orange et ses 257 millions de clients répartis dans 26 pays. Pour plus informations, rendez-vous sur ventures.orange.com ou suivez-nous sur Twitter @Orange_DV.

À propos de Goshaba

Goshaba aide les employeurs à évaluer candidats et collaborateurs, automatiquement, sans biais et de façon fun, avec un focus sur les savoir-être (soft skills). Goshaba allie sciences cognitives, jeux vidéo et data et s'appuie sur cinq ans de R&D. La solution répond à des enjeux de recrutement, de mobilité interne et externe. Avec son approche scientifique, Goshaba identifie des profils à la fois plus diversifiés et plus performants en poste.

Fondé par une chercheuse en sciences cognitives (Harvard) et par deux vétérans des jeux vidéo (Counter-Strike), Goshaba aide Orange, Accenture, McDonald's, Crédit Agricole et bien d'autres à rendre le recrutement et la mobilité plus efficaces et plus justes.

Pour plus d'informations : https://goshaba.com/.