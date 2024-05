Un accord de partenariat pour renforcer et accélérer le soutien aux startups africaines, issues des Orange Digital Centers (ODC) a été signé lors du salon Vivatech par Fayçal Adlouni, Managing Partner d'Orange Ventures, et Grégoire de Padirac, CEO de Digital Africa. Asma Ennaifer, Directrice Exécutive RSE, communication et du programme Orange Digital Center d'Orange Afrique et Moyen-Orient est ravie de cette initiative qui vient consolider le partenariat stratégique conclu en juin 2023 avec Digital Africa visant à faciliter le financement et l'accompagnement des startups issues du réseau ODC.

Ce partenariat s'exprime par l'engagement d'Orange Ventures et de Digital Africa de co-investir davantage auprès des startups accélérées par le réseau ODC. A travers le dispositif Fuzé, il est désormais possible de doubler les fonds engagés par l'une des deux parties, moyennant une instruction commune des dossiers de candidature ainsi qu'une possibilité de financement, en commun. Orange Digital Center est un écosystème déployé dans 17 pays en Afrique et Moyen Orient et 8 pays en Europe, qui réunit dans un seul et même lieu un ensemble de programmes gratuits et ouverts à tous, allant de la formation des jeunes au numérique jusqu'à l'incubation et l'accélération de startups en passant par l'accompagnement des porteurs de projets et l'investissement dans ces derniers. Il offre un soutien continu sur l'ensemble du cycle de vie des startups dans le but de stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation dans la région.

Pendant la première année, cinq startups du réseau ODC ont reçu des financements allant jusqu'à 50000 euros par startup dans le cadre du programme Fuzé de Digital Africa. Parmi ces bénéficiaires, trois sont basées au Cameroun - Clinihome (Healthtech), Koree (Fintech) et Colorfol (industries culturelles et créatives) - tandis que les deux autres sont sénégalaises : Tolbi (Agritech) et Proboutik (Fintech). Ces fonds leur permettent de développer leurs activités de manière significative.

Cette nouvelle étape impliquant Orange Ventures, l'entité d'Investissement en capital-risque du groupe Orange, traduit la volonté des deux structures d'accélérer la croissance des startups à travers un dispositif de soutien conjoint à destination des entrepreneurs africains en recherche de financement. Lors de la cérémonie de signature, les représentants d'Orange, d'OMEA et de Digital Africa ont exprimé leur enthousiasme et leur engagement pour la réussite de cette nouvelle initiative.

Fayçal Adlouni, Managing Partner d'Orange Ventures a déclaré : « Le groupe Orange est totalement engagé à faire émerger les futurs champions de la scène technologique en Afrique et au Moyen-Orient. Ce dispositif renforcé, impliquant Orange Middle East and Africa, Orange Ventures et Digital Africa permettra collectivement de concentrer nos ressources afin de créer un environnement propice à la réussite des startups en Afrique et au Moyen-Orient »

Asma Ennaifer, Directrice Exécutive RSE, communication et du programme Orange Digital Center d'Orange Afrique et Moyen-Orient, a ajouté : « Les Orange Digital Centers sont de véritables catalyseurs d'innovation où les idées prennent forme et où les rêves deviennent réalité. En associant nos forces avec Orange Ventures et Digital Africa, nous donnons aux startups africaines les moyens de prospérer et de laisser leur empreinte dans un monde numérique en pleine expansion. »

Grégoire de Padirac, CEO de Digital Africa a déclaré : « Je me réjouis de ce partenariat renforcé avec Orange avec qui nous partageons le même engagement de soutenir les entrepreneurs africains dès les premières phases de maturité en leur apportant une offre complète de financement et accompagnement. »

Les startups intéressées par cette nouvelle initiative sont invitées à se renseigner sur les sites internet d'Orange Ventures, d'Orange Digital Center , et de Digital Africa .