Orange : Ventures investit dans le fournisseur de services cloud native Weaveworks, créateur de GitOps

Orange Ventures, le fonds de capital-risque du groupe Orange, entre au capital de Weaveworks, Inc. pour contribuer à l'adoption de sa solution GitOps dans les entreprises et les télécoms.



Weaveworks permet aux entreprises de bénéficier de l'agilité du cloud native grâce à GitOps, un modèle d'exploitation centré sur les développeurs pour Kubernetes. Il facilite l'adoption du cloud native computing pour les entreprises, par la gestion rapide de l'infrastructure et des applications cloud native, de manière fiable et à grande échelle.

Au cours de cette série C, WeaveWorks a levé un total de 36,65 millions de dollars auprès d'un pool d'investisseurs dans les télécommunications et de grandes entreprises, comme Orange Ventures, Deutsche Telekom, Ericsson, Amazon Web Services et Sonae IM et des investisseurs historiques comme Accel, Google Ventures et Redline Capital.

La société utilisera ce nouveau financement pour améliorer sa plateforme open source Kubernetes GitOps et étendre sa portée dans les télécoms et entreprises pour leur permettre une meilleure adoption du Cloud Native et Kubernetes avec GitOps.

Les opérateurs télécoms se sont tournés vers Kubernetes et son écosystème d'outils cloud native pour sa résilience, sa flexibilité et sa scalabilité, alors que ces acteurs anticipent un besoin sans précédent pour la construction de la 5G. Orange Ventures, Deutsche Telekom et Ericsson se sont réunis pour investir dans le futur de Kubernetes et du cloud native, permis par GitOps de Weaveworks.

«Alors que les opérateurs télécoms mondiaux se préparent pour fournir des applications et des services 5G à haut débit, et que les entreprises créent et exploitent des applications cloud native, le besoin d'un modèle opérationnel fiable, sécurisé et normé est plus important que jamais. GitOps est clairement ce modèle pour des implémentations cloud native à grande échelle en environnement hybride et sert de colonne vertébrale à la plateforme Weave Kubernetes (WKP).» a déclaré Rémi Prunier, Principal chez Orange Ventures.

Grâce à la plateforme Weave Kubernetes, les opérateurs télécoms peuvent fournir en toute sécurité une 5G conteneurisée dans les data centers, les environnements cloud, hybrides et edge tout en réduisant considérablement les coûts d'exploitation.

Alexis Richardson, co-fondateur et PDG de Weaveworks, a déclaré: «Cloud Native et Kubernetes révolutionnent la façon dont nous créons et exploitons les applications. Le défi est de savoir comment gérer ces environnements face aux besoins des grandes entreprises - comme la scalabilité, la fiabilité et le contrôle - qui gèrent des milliers de développeurs et application en même temps. C'est ce qui fait la valeur ajoutée de Weaveworks. Notre nouveau tour de financement, soutenu par deux des principaux fournisseurs de cloud public et des télécoms leaders du secteur, est une preuve que Weaveworks fournit la vitesse, la flexibilité et le contrôle dont les télécoms et les grandes entreprises ont besoin pour innover et faire évoluer rapidement les applications cloud native.»

À propos d'Orange Ventures

Orange Ventures est un fonds d'investissement de 350 millions d'euros à visée internationale. Il finance des startups innovantes dans les domaines d'intérêt stratégique d'Orange (Networks & IT, Entreprise Digitale, Cybersecurité, et Fintech) et au-delà (Consumer platforms, E-gaming, Edtech, Santé etc). Orange Ventures déploie également des capitaux en Afrique et Moyen Orient, et dans les entreprises à impact. Soutenu par le groupe Orange, le fonds propose aux startups de son portefeuille un accès aux expertises du Groupe et aux potentielles synergies permises par les nombreuses unités commerciales et les 257 millions de clients Orange répartis dans 26 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur ventures.orange.com ou suivez-nous sur Twitter @Orange_DV.