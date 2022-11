Orange : à nouveau élu meilleur service client

Orange annonce avoir été élu meilleur service client de l'année 2023 dans la catégorie ' Solutions communicantes pour entreprises ' à l'ESCDA (Election du Service Client De l'Année).



Lors de cette élection, l'évaluation a été réalisée sur la base de plus de 1000 critères, au moyen de tests clients mystères sur l'ensemble des canaux de relations clients professionnels et PME.



' Orange est très fier de cette deuxième étoile qui vient récompenser le travail et les efforts réalisés par l'ensemble des équipes. Cela conforte nos choix stratégiques et nous encourage à poursuivre sur la voie de l'innovation pour proposer à nos clients une grande autonomie à travers des outils digitaux performants, tout en renforçant la proximité d'une expertise humaine qui reste primordiale ' indique Pierre Clément, Directeur Entreprises France, chez Orange.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.