Orange : a réalisé avec succès son émission inaugurale d'obligations durables d'un montant de 500 M, qui viendra appuyer ses engagements sociaux et environnementaux

Orange annonce aujourd'hui le succès de sa première émission d'obligations durables d'un montant de 500 millions d'euros destinée à financer des projets qui reflètent pleinement les ambitions du Groupe tant dans le domaine de l'environnement que dans le domaine social.



Le Groupe a présenté en décembre 2019 son nouveau plan stratégique «Engage 2025», d'une durée de 5 ans, par lequel il prévoit de réinventer son métier d'opérateur et de l'aligner sur deux engagements forts : le premier en faveur de l'inclusion numérique et sociale, et le second en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Ces engagements reflètent la raison d'être qu'Orange a récemment inscrite dans ses statuts : «Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable».

Pour cette première émission, Orange entend consacrer environ 40 % des fonds levés à des projets d'inclusion numérique et sociale et environ 60 % des fonds à des projets relatifs à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire.

Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué et Directeur Général Finances, Performance et Développement a déclaré : « Cette opération illustre l'engagement fort d'Orange en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. Je suis très fier qu'Orange se positionne sur le marché des obligations durables et que notre émission inaugurale ait suscité un intérêt important de la part des investisseurs socialement responsables. Dans un contexte marqué par la crise du Covid-19, qui a mis en évidence la nature essentielle des télécommunications, il nous semble plus que jamais nécessaire de mener à bien nos activités de façon à créer un monde plus durable et plus équitable».

Elizabeth Tchoungui, Directrice RSE, Diversité et Solidarité a ajouté : «Je suis ravie d'avoir rejoint le groupe Orange et de participer à cet important projet qui viendra soutenir nos engagements en faveur de l'inclusion numérique et sociale et de l'environnement. Nous souhaitons mobiliser l'ensemble de nos parties prenantes autour de nos objectifs collectifs de développement durable définis dans notre Plan stratégique Engage 2025».

Le montant nominal total de l'émission obligataire s'élève à 500 millions d'euros, pour une maturité de 9 ans et un coupon annuel de 0,125%.

Cette émission, plus de 5 fois sursouscrite, a rencontré un vif succès auprès des investisseurs ISR français et internationaux, permettant à Orange d'élargir sa base d'investisseurs et de poursuivre la politique d'optimisation de sa structure de financement.

Ci-dessous les caractéristiques des obligations :

Vigeo Eiris, agence de notation ESG de premier plan, a revu le cadre de financement durable dans lequel s'inscrit cette émission et octroyé son plus haut niveau d'assurance sur les engagements d'Orange et la contribution de l'émission en faveur du développement durable. Les projets sélectionnés et le processus d'allocation seront revus par le Comité de Finance Durable d'Orange. L'allocation des fonds sera auditée chaque année jusqu'à son achèvement et une mise à jour annuelle des impacts des investissements sera fournie aux investisseurs.

La documentation relative à cette émission obligataire est disponible sur notre site Internet, sous la rubrique «Dette et notation».

Crédit Agricole CIB et ING agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Conseillers en structuration.

BBVA, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, HSBC, ING, Natixis agissent en qualité de Teneurs de Livre.