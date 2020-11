Orange : acquisition de l'opérateur TKR en Roumanie

09/11/2020 | 09:09

Orange Roumanie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'un bloc majoritaire de 54% du capital de Telekom Romania Communications (TKR), en vue de faire d'Orange l'opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie.



Il paiera 268 millions d'euros, net de dette et de trésorerie et sous réserve d'ajustements usuels à la réalisation de la transaction, correspondant à une valeur d'entreprise totale de 497 millions pour 100% de TKR et pour sa base d'abonnés convergents.



La réalisation de la transaction, qui est soumise à des conditions suspensives usuelles (notamment l'approbation de la Commission européenne et des autorités compétentes), est a priori attendue lors du second semestre 2021.



