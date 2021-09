Orange : annonce l'atterrissement d'un nouveau câble sous-marin transatlantique en France, sur la côte girondine

Dans le contexte de l'explosion du trafic international, de l'arrivée de ces nouvelles générations de câbles sous-marins plus efficaces, et compte tenu des enjeux stratégiques et de la souveraineté nationale liée aux câbles sous-marins, Orange doit continuer d'être un acteur majeur du marché mondial et de développer ses infrastructures pour connecter la France à d'autres continents » a déclaré Jean-Luc Vuillemin, Directeur Services et Réseaux Internationaux chez Orange.Orange bénéficiera de deux paires de fibres optiques sur ce nouveau système, offrant une capacité pouvant aller jusqu'à 23Tbp/s chacune.

En tant que responsable de la partie française du câble, en qualité de « landing provider » Orange est en charge de l'exploitation et la maintenance de la station d'atterrissement du système. L'opérateur français fournira les liens terrestres pour ce système, au départ de cette station vers Bordeaux, puis Paris et Lyon et connectera le reste de l'Europe grâce à un réseau terrestre à la pointe de la technologie optique.

L'arrivée de ce nouveau méga câble près de Bordeaux représente une belle opportunité pour la région, qui va devenir un hub numérique international, et permettra l'implantation de nouveaux Datacenters pour soutenir la croissance de l'écosystème numérique local.

Grâce au soutien de l'ensemble des acteurs locaux, collectivités locales et des services de l'Etat, Orange a pu lancer ce projet, en alignant agilité et efficacité, et en réutilisant une partie des infrastructures existantes pour minimiser les travaux et limiter l'impact pour les riverains et sur l'environnement.

« Dans le cadre du projet AMITIE piloté par Orange, les services déconcentrés de l'État (sous-préfecture, DDTM, SGAR et ABF) se sont mobilisés en Gironde pour coordonner acteurs publics (conseil départemental via Gironde Numérique et le centre routier départemental, mairie du Porge, conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, préfecture maritime, ministère de la culture dont le DRASSM et l'INRAP) comme privés (opérateur et ingénierie de travaux missionnée). Cette coordination est intervenue sous la forme de comités de pilotage placés sous l'égide d'un sous-préfet référent et organisés tous les deux mois en préfecture puis en distanciel. Il s'agit là d'un exemple de coopération public-privé au service de la création de richesses et de l'innovation technologique propices à la démonstration des capacités industrielles de notre nation. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale d'attractivité pour les câbles de communications électroniques. Réalisé dans le respect des délais fixés malgré la crise sanitaire, il en appelle d'autres sur notre façade maritime » a déclaré Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et préfète de la Gironde.

Ce projet, primordial pour Orange, a été mis en œuvre avec une priorité donnée au respect de l'environnement. Le design du projet a tenu compte de la sensibilité des sites à traverser (plages, dunes, forêts) et a utilisé les dernières technologies pour ne créer aucun impact sur l'écosystème, flore et faune locales. Un forage horizontal dirigé a été réalisé à 20 mètres sous la plage et la dune, le tracé terrestre vers la station d'atterrissement a été optimisé pour ne pas impacter la forêt (utilisation des chemins existants et des abords de la route départementale). L'infrastructure terrestre nouvelle a été étudiée en tenant compte des projets de déploiement de la fibre optique sur le département.

Grâce au câble AMITIE, Orange prend une position de leader sur le front transatlantique, et propose une solution de connectivité globale de bout-en-bout et totalement sécurisée entre l'Europe et les États-Unis. Ainsi grâce aux fibres optiques dont il disposera sur les deux câbles à ultra haut débit que sont AMITIE d'une part, mais aussi sur le système DUNANT qui a été récemment mis en service en Vendée, Orange sera à même de proposer à l'ensemble de ses clients particuliers, professionnels, entreprises et opérateurs un ensemble de solution de connectivité France-Etats-Unis unique en matière de performance et de résilience.



L'Océan Atlantique est l'une des routes sous-marines les plus fréquentées en termes de connectivité. En moyenne, le trafic entre l'Europe et l'Amérique du Nord double tous les deux ans et cette destination a connu une hausse de trafic inédite pendant les périodes de confinement liées à la crise COVID. Le câble AMITIE sera donc indispensable pour prendre en charge cette augmentation du trafic dans les années à venir sur les différents réseaux.

Garantir la résilience et la permanence du trafic est également vital. L'arrivée de ce câble nouvelle génération offrira une capacité de redondance totale sur cette zone.

En outre, ce câble conçu pour évoluer au même rythme que les futures générations de technologies de transmissions optiques, sera en mesure de maintenir un niveau de performance élevé pour au moins les 20 prochaines années.

Orange continue ainsi d'investir massivement dans des projets de connectivité par câbles sous-marins afin de garantir et améliorer constamment la qualité de service de son réseau mondial de plus de 40 câbles sous-marins. Après de récents projets sur le front Atlantique et en Méditerranée, l'arrivée de ce nouveau câble place une nouvelle fois la France au cœur de la plateforme européenne depuis laquelle de nombreux réseaux internationaux rejoignent l'Amérique, mais aussi l'Afrique et l'Asie.

