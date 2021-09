Orange : atterrissement d'un câble sous-marin transatlantique

Orange annonce avoir procédé ce jour à l'atterrissement (soit l'arrivée) du système du câble sous-marin de télécommunications 'AMITIE' sur une plage du Porge, près de Bordeaux.



Après deux tentatives avortées, la météo plus clémente aujourd'hui a permis l'atterrage de ce câble de 6 800 km assurant une connexion entre l'Etat du Massachusetts (Etats-Unis), Le Porge (France) et Bude (Angleterre).



Responsable de la partie française du câble, Orange est en charge de l'exploitation et de la maintenance de la station d'atterrissement du système. L'opérateur français fournira les liens terrestres pour ce système, au départ de cette station vers Bordeaux, puis Paris et Lyon et connectera le reste de l'Europe grâce à un réseau terrestre à la pointe de la technologie optique.



La mise en service du câble est prévue début 2022.



