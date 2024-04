Orange : collaboration avec Google Cloud

Orange et Google Cloud ont annoncé avoir étendu leur collaboration pour déployer l'intelligence artificielle, notamment l'IA générative dans ses différentes activités et géographies.



Grâce à Google Distributed Cloud, Orange peut s'adapter aux exigences réglementaires locales en matière d'environnements cloud, accélérer l'adoption de l'IA au bénéfice de ses clients.



Google Distributed Cloud (GDC) est une solution matérielle et logicielle complète qui allie la puissance des services d'IA de Google aux environnements cloud Edge sécurisés et multi-cloud.



Avec GDC, Orange bénéficiera d'un environnement pour ingérer et traiter, grâce à l'IA, des données réseaux sensibles dont certaines réglementations nationales exigent qu'elles soient hébergées localement ou sur site.



Orange pourra également exécuter des modèles d'IA générative sur site dans un environnement simple et intégré, grâce à des services similaires à Vertex AI sur Google Cloud.



Orange exploite le potentiel de l'IA et de la technologie Google Cloud pour fournir des recommandations personnalisées à ses clients sur les offres mobiles, forfaits et services.



' Notre ambition est de créer plus de valeur dans tous nos métiers, nos réseaux et dans toutes nos interactions avec les clients, grâce à une IA responsable. Orange perçoit le potentiel immense de l'IA dans toutes les dimensions de son activité ', a déclaré Christel Heydemann, CEO du groupe Orange.



