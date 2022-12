Orange : compte réduire sa consommation d'énergie en Europe

Dans le cadre de la crise énergétique actuelle, Orange annonce avoir pris des mesures sur l'ensemble de son empreinte européenne afin de réduire sa consommation d'énergie au cours des prochains mois et réduire les tensions sur les réseaux d'électricité en Europe.Orange travaille sur l'ensemble de son scope européen, soit en Belgique, en France, au Luxembourg, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Espagne, afin d'optimiser sa consommation d'énergie.Pour cela, le Groupe déploie sa dernière génération d'équipements, en particulier 5G, cette dernière intégrant les dernières fonctionnalités d'optimisation de la consommation d'énergie.En outre, des accords de partage de réseaux mobiles entre opérateurs ont déjà été mis en place dans de nombreux pays européens où Orange est présent, notamment en Belgique, en Pologne et en Espagne.'Grâce à une utilisation des équipements réseau optimisée en évitant les doublons et en réduisant les coûts de maintenance, de tels projets permettent de réaliser des économies d'énergie substantielles pour tous les partenaires', assure Orange.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.