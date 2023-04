Orange déploie un réseau 5G dernière génération au stade Vélodrome de Marseille

Orange a indiqué que sa filiale Totem, la Tower Company européenne d'Orange, a déployé un réseau 5G dernière génération au sein de l'Orange Vélodrome , le plus grand stade de Marseille. ’Orange Vélodrome devient ainsi le 1er stade en France à bénéficier d’une connectivité 5G aussi aboutie", a fait savoir l'opérateur dans un communiqué. Pour y parvenir, Totem a déployé une infrastructure DAS (Distributed Antenna System) avec des antennes de nouvelle génération spécialement développées pour ces lieux à forte densité d'usage du mobile.



Les quatre opérateurs français, Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange et SFR, ont pu raccorder aujourd'hui leurs équipements à l'infrastructure antennaire déployée par Totem et pourront ainsi offrir la 5G à leurs clients finaux au sein de l'Orange Vélodrome.