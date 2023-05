Orange : deux nominations au conseil approuvées en AG

Orange annonce que son assemblée générale des actionnaires, qui s'est tenue mardi, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises par le conseil d'administration et notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs, Momar Nguer et Gilles Grapinet.



Momar Nguer fera bénéficier le conseil de son expertise internationale, acquise au sein de TotalEnergies en Afrique et en France. Il vient ainsi renforcer le comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale (CGRSE).



Gilles Grapinet, actuellement directeur général de Worldline, vient quant à lui renforcer les compétences financières du conseil d'administration. Il a été décidé de le nommer membre du comité d'audit en qualité de président et d'expert financier.



