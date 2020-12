Moins de trois ans avant le coup d'envoi de la compétition, Orange devient Sponsor Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

L'annonce a été faite par Béatrice Mandine, Directrice de la Communication, Marque et Engagement d'Orange, et Claude Atcher, Directeur Général du Comité d'Organisation France 2023, en marge du tirage au sort de la Coupe du Monde de France Rugby 2023 à Paris.

Cette 10ème Coupe du Monde célèbrera les 200 ans de la création du rugby et rassemblera les 20 meilleures équipes mondiales, du 8 septembre au 21 octobre 2023, dans 9 stades partout en France.

En tant que qu'« Opérateur Télécom Officiel » de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Orange fournira l'ensemble des prestations de télécommunications nécessaires à la compétition. Les réseaux Très Haut Débit installés sur chaque site permettront à chacune et à chacun de vivre toutes les émotions procurées par les 48 matchs de cet événement, en France comme à l'international. Orange offrira aux spectateurs et aux diffuseurs une qualité de service optimale.

France 2023 et Orange feront de cette Coupe du Monde de Rugby un événement responsable, à l'impact positif pour le rugby, pour la société et pour la planète. Placée sous le signe de l'engagement social et environnemental, cette 10ème édition sera source de répercussions positives pour l'ensemble des territoires.

Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange : « Orange est fier de rejoindre la Coupe du Monde de Rugby France 2023 en tant que Sponsor Officiel. Nos équipes seront pleinement mobilisées pour accompagner les organisateurs, partenaires, diffuseurs et publics de cette 10ème Coupe du Monde. En 2007, nous avons déjà démontré à la planète rugby et au monde entier notre savoir-faire technique. Cette nouvelle Coupe du Monde sera une formidable opportunité de faire, de nouveau, de la France une terre de Rugby, un an avant d'en faire une terre d'Olympisme. »

Claude Atcher, Directeur Général du Comité d'Organisation France 2023 : « Parce qu'il est un soutien historique du rugby, un expert technologique robuste et un média à lui seul, c'est une triple satisfaction d'accueillir le Groupe Orange comme Sponsor Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Ensemble, nous allons offrir aux fans du monde entier une expérience inédite grâce au savoir-faire d'un champion mondial des télécommunications ».

D'ici le coup d'envoi de la compétition, les comptes Team Orange Rugby donnent rendez-vous à tous les fans du ballon ovale sur Twitter et Instagram pour y découvrir des contenus exclusifs et originaux.

À propos de France 2023 :

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 se déroulera du 8 septembre au 21 octobre 2023 et célèbrera le 200ème anniversaire du rugby. Les 48 matchs de la compétition se tiendront dans neuf stades, dix villes et métropoles hôtes. La raison d'être de France 2023 est d'avoir un impact positif sur le rugby, la France et la planète. Sa mission est d'organiser un événement responsable, soucieux des enjeux d'aujourd'hui et de demain.

Pour la première fois dans l'histoire de l'événement, en vertu du Contrat d'Organisation (Host Union Agreement), le Comité d'Organisation France 2023 a acquis trois niveaux de droits commerciaux de la Coupe du Monde de Rugby (sponsors officiels, fournisseurs officiels et supporters officiels), qui lui permettent de bâtir des sponsorings sur-mesure, à dimension internationale, à travers des programmes d'activation dédiés.

Orange rejoint GL Events, SNCF, Loxam, Proman et Vivendi parmi les Sponsors Officiels déjà annoncés par le Comité d'Organisation ainsi que Société Générale, Partenaire Majeur de la compétition.