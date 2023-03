Orange : devrait présenter un plan de rupture conventionnelle

Orange devrait mettre en place un plan de rupture conventionnelle collective portant sur environ 700 postes dans la division Orange Business selon Le Monde et Les Echos. Ce plan devrait être présenté aux représentants syndicaux.



Les activités qui sont intégrées dans Orange Business SA (cloud, gestion des données) et dans Orange Cyberdefense (cybersécurité), ne sont pas concernées par ces suppressions d'emplois selon Le Monde.



Si ce plan n'obtenait pas l'aval des syndicats, le groupe privilégierait un plan de départs volontaires selon les quotidiens.



' Confrontée à une érosion de ses résultats sur ses métiers de télécoms B2B historiques, la division Business doit se réinventer en réduisant ses coûts et en rationalisant son offre (50% des produits au catalogue sont amenés à disparaître d'ici fin 2023) ' indiquent les analystes d'Invest Securities.



