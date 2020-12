Orange : et A.S.O. reconduisent leur partenariat sur le Tour de France

Partenaires depuis plus de 21 ans, Orange et A.S.O. renouvellent leur collaboration pour les quatre prochaines éditions du Tour de France.



Chaque année, Orange et A.S.O. s'engagent conjointement pour concevoir et déployer des dispositifs technologiques de télécommunication innovants et responsables sur l'ensemble du tracé de la Grande Boucle, faisant ainsi de cet événement la troisième compétition sportive la plus suivie dans le monde.

Le passage du Tour dans les villes et villages de France constitue pour Orange une formidable opportunité de développer le numérique et les réseaux dans les territoires. Le Tour de France 2021 ne fera pas exception à la règle puisque 9 régions et 38 départements seront traversés par la course. Du Grand Départ breton, au Tourmalet, en passant par le Mont Ventoux, et la mythique arrivée sur les Champs-Elysées, cette 108ème édition promet toujours autant de spectacle et d'émotions, garanties par un dispositif technologique proposé par Orange.

Depuis 1999, Orange ne cesse de mettre les dernières avancées technologiques au service du Tour de France afin de répondre à l'évolution des besoins des organisateurs, des médias, des partenaires et du public. Alors que les années 2004 et 2012 ont été marquées par l'arrivée de la 3G et de la 4G sur le tracé de la course, l'édition 2021 sera synonyme d'une plus grande qualité de service avec l'arrivée du réseau 5G. Au fil des années, Orange s'est adapté pour répondre aux besoins de diffusion, de sécurité et de connectivité des zones techniques.

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France déclare : « Le Tour est un défi permanent, à la fois physique pour les coureurs mais aussi technologique pour toute l'organisation, et notamment pour Orange. La qualité du maillage du réseau télécom ainsi que le savoir-faire des équipes nationales et locales d'Orange sont essentiels au bon déroulement de chacune des étapes. Je suis donc très heureux qu'Orange soit à nos côtés pour ces quatre prochaines années d'exploits et de défis. »

Fabienne Dulac, CEO d'Orange France déclare : « Orange est fier d'accompagner pour quatre années supplémentaires les organisateurs, partenaires et publics du Tour de France. Evènement populaire par excellence, la Grande Boucle est la plus belle des vitrines pour notre patrimoine naturel et culturel, mais aussi pour notre savoir-faire technologique. La connectivité est aujourd'hui devenue essentielle au fonctionnement de l'épreuve ainsi qu'à son rayonnement. Orange est fier d'en être le fournisseur, grâce au formidable travail de ses équipes mobilisées. Le passage du Tour permet également à des communes et des lieux d'exception de voir leur connectivité s'enrichir grâce à de nouvelles installations Fibre, 4G et 5G Orange pérennes. Apporter le meilleur du réseau dans tous les territoires, c'est notre ambition et notre fierté. »