PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les opérateurs de télécommunications Orange et MasMovil ont annoncé mardi la naissance de leur entreprise commune dans le domaine des télécommunications en Espagne, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires.

Orange et MasMovil avaient annoncé en juillet 2022 avoir signé un accord en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne. Cette opération devait donner naissance au deuxième acteur du marché local, derrière Telefonica et devant Vodafone.

Autorisé le mois dernier par la Commission européenne, le rapprochement d'Orange et de MasMovil en Espagne crée un acteur disposant de 7,3 millions de clients à la téléphonie fixe et de plus de 30 millions de clients dans le segment mobile.

La coentreprise devrait générer des synergies de plus de 490 millions d'euros par an à partir de la quatrième année suivant la clôture de l'opération, ont indiqué Orange et MasMovil dans un communiqué commun. Le nouvel ensemble devrait réaliser sur une base annuelle un chiffre d'affaires de plus de 7,4 milliards d'euros et un excédent brut d'exploitation ajusté retraité (Ebitdaal) supérieur à 2,3 milliards d'euros.

Côté gouvernance, le PDG d'Orange France, Jean François Fallacher, a été nommé président non exécutif de la nouvelle entité, tandis que Meinrad Spenger, le PDG de MasMovil, en devient directeur général.

Les actionnaires d'Orange et de MasMovil détiennent chacun une participation de 50% dans l'entreprise commune, "avec des droits de gouvernance égaux", ont précisé les deux opérateurs.

A la Bourse de Paris, l'action Orange cédait 0,1% après ces annonces, à 10,63 euros.

March 26, 2024 09:41 ET (13:41 GMT)