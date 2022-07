Orange et MasMovil finalisent la fusion de leurs activités en Espagne

Ajoute détails de l'accord et éléments de contexte

MADRID (awp/afp) - Le géant français des télécoms Orange et son concurrent espagnol MasMovil ont annoncé samedi avoir finalisé l'accord de fusion de leurs activités en Espagne, donnant naissance à une coentreprise à "50-50", d'une valeur totale "de 18,6 milliards d'euros".

Cet "accord ferme" devrait être "finalisé au cours du second semestre 2023 au plus tard", sous réserve de "l'approbation des autorités de concurrence et des autorités administratives compétentes", indiquent les deux groupes dans un communiqué.

L'opération, qui fait suite à des pourparlers entamés début mars, donnera naissance à une "coentreprise" contrôlée à "50-50" par Orange et MasMovil, qui "auront des droits de gouvernance égaux" dans la nouvelle entité, précisent-t-il.

Selon le communiqué, l'accord de fusion fixe la valeur d'Orange Espagne à environ 7,8 milliards d'euros et celle de MasMovil à quelque 10,9 milliards, soit une valeur d'entreprise totale de près de 18,6 milliards d'euros.

Ce montant est inférieur à ce qui avait été annoncé lors du lancement des négociations (19,6 milliards d'euros). Il permettra néanmoins à la nouvelle entité de rivaliser avec le numéro un des télécoms sur le marché espagnol, Telefonica.

"La création de cette nouvelle entreprise est d'une importance fondamentale pour le groupe", qui sera "plus fort" sur le "marché espagnol", a souligné la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann, citée dans le communiqué.

Elle permettra de donner naissance à "un opérateur solide", ayant "la capacité d'investir dans des infrastructures", a ajouté le directeur général de Masmovil, Meinrad Spenger.

Un marché très concurrentiel

L'accord finalisé samedi autorise chacune des deux parties à déclencher une introduction en Bourse sous certaines conditions. Dans un tel scénario, il prévoit "une option d'achat" permettant à Orange de "prendre le contrôle" de la nouvelle entité.

Il s'accompagne, selon les deux opérateurs, d'une levée de dette de 6,6 milliards d'euros, "principalement composée de dette bancaire".

Orange et MasMovil avaient annoncé le 8 mars avoir engagé des négociations exclusives afin de créer des synergies d'un montant annuel estimé "supérieur à 450 millions d'euros" à partir de la quatrième année suivant la réalisation de la transaction.

Leur objectif était de se renforcer en Espagne, un marché très concurrentiel, où les principaux opérateurs, dont l'espagnol Telefonica et le britannique Vodafone, se livrent depuis plusieurs années à une guerre des prix pesant sur leurs revenus.

"Cette coentreprise entre deux acteurs complémentaires conduira à des gains d'efficacité significatifs qui permettront au nouvel ensemble d'accélérer les investissements dans la fibre optique et la 5G", insistent les deux partenaires dans leur communiqué.

L'opération s'inscrit dans un contexte où plusieurs responsables d'opérateurs européens ont appelé à la consolidation du marché sur le continent pour réduire la concurrence et accroître leur rentabilité, à l'heure où ils investissent lourdement dans ces nouvelles technologies.

L'Espagne est l'un des principaux marchés d'Orange, présent dans sept pays en Europe. Le géant français est néanmoins en difficulté dans ce pays, où son chiffre chiffre d'affaires a reculé de 4,6% sur un an au premier trimestre.

