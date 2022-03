Orange et Masmovil entrent en négociations exclusives pour fusionner en Espagne

(Actualisation: précisions sur l'opération envisagée, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les opérateurs de télécommunications Orange et Masmovil ont annoncé mardi être entrés en négociation exclusives en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne.

Ce rapprochement consisterait en la création d'une coentreprise contrôlée à parité par Orange et Masmovil et dont la valeur d'entreprise atteindrait 19,6 milliards d'euros. Le nouvel ensemble réaliserait un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards d'euros et un excédent brut d'exploitation ajusté retraité (Ebitdaal) supérieur à 2,2 milliards d'euros.

Le nouvel ensemble associerait les actifs, les compétences et les équipes des deux sociétés en Espagne, afin de disposer notamment d'un réseau de fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) couvrant plus de 16 millions de foyers.

"La transaction devrait être signée d'ici le deuxième trimestre de 2022 et finalisée d'ici le deuxième trimestre 2023, sous réserve notamment de l'approbation des autorités compétentes en matière administrative, réglementaire et de concurrence", ont indiqué les deux parties dans un communiqué.

"Ce rapprochement devrait permettre de générer des synergies d'un montant annuel estimé supérieur à 450 millions d'euros à partir de la troisième année suivant la réalisation de la transaction", ont ajouté Orange et Masmovil.

En outre, l'accord entre les parties comprendra le droit pour les deux parties de lancer une introduction en Bourse de la future coentreprise sous certaines conditions et l'option pour Orange de prendre le contrôle et ainsi de consolider l'entité combinée en cas de mise en Bourse. Orange ne pourra toutefois pas être contraint de céder sa participation, ni d'exercer son option.

Un marché espagnol très concurrentiel

Dans le cadre de cette transaction, les activités espagnoles d'Orange présenteraient une valeur d'entreprise de 8,1 milliards d'euros, soit 7,5 fois leur Ebitdaal estimé pour 2022.

En 2021, l'Ebitdaal d'Orange Espagne a chuté de 12,7%. Dans son deuxième marché après la France, l'opérateur télécoms, pénalisé par un environnement très concurrentiel, a continué de repositionner sa gamme tarifaire et de réduire ses effectifs en 2021, mais n'anticipe pas un retour à la croissance de l'Ebitdaal avant 2023.

Dans ce contexte, les dirigeants d'Orange avaient fait part le mois dernier, à l'occasion de l'annonce des résultats annuels du groupe, de leur volonté de participer à une éventuelle consolidation du marché espagnol des télécommunications. "Nous travaillons activement au fait d'être impliqués dans une possible consolidation du marché en Espagne", avait déclaré Stéphane Richard, le PDG du groupe.

"L'ensemble des acteurs réfléchissent à une consolidation de ce marché qui compte trop d'opérateurs", avait également souligné Ramon Fernandez, directeur général délégué en charge des finances d'Orange. "Il se passera nécessairement quelque chose cette année en Espagne, c'est à suivre", avait poursuivi Ramon Fernandez.

Quelques jours avant ces déclations des dirigeants d'Orange, le journal économique madrilène Expansion indiquait que le groupe français et Masmovil envisageaient de fusionner leurs activités en Espagne. Contactés à l'époque par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-paroles des sociétés Orange et Masmovil n'avaient pas souhaité commenter ces informations.

