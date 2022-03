Orange et Masmovil entrent en négociations exclusives pour se rapprocher en Espagne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les opérateurs de télécommunications Orange et Masmovil ont annoncé mardi être entrés en négociation exclusives en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne.

Ce rapprochement consisterait en la création d'une coentreprise contrôlée à parité par Orange et Masmovil, dont la valeur d'entreprise atteindrait 19,6 milliards d'euros. Le nouvel ensemble réaliserait un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards d'euros et un excédent brut d'exploitation ajusté retraité (Ebitdaal) supérieur à 2,2 milliards d'euros.

"La transaction devrait être signée d'ici le deuxième trimestre de 2022 et finalisée d'ici le deuxième trimestre 2023, sous réserve notamment de l'approbation des autorités compétentes en matière administrative, réglementaire et de concurrence", ont indiqué les deux parties dans un communiqué.

"Ce rapprochement devrait permettre de générer des synergies d'un montant annuel estimé supérieur à 450 millions d'euros à partir de la troisième année suivant la réalisation de la transaction", ont ajouté Orange et Masmovil.

En outre, l'accord entre les parties comprendra le droit pour les deux parties de lancer une introduction en Bourse de la future coentreprise sous certaines conditions et l'option pour Orange de prendre le contrôle et ainsi de consolider l'entité combinée en cas de mise en Bourse. Orange ne pourra toutefois pas être contraint de céder sa participation, ni d'exercer son option.

