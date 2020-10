Orange : et OPPO annoncent un partenariat de co-innovation européen pour promouvoir l'expérience Orange dans les appareils connectés OPPO et développer l'eSIM

Orange et OPPO co-innovent pour fournir toute l'expérience Orange aux nouveaux smartphones et objets connectés OPPO en Europe.

Avec un nombre croissant de smartphones et d'objets connectés eSIM vendus dans des réseaux de distribution alternatifs, Orange et OPPO ouvrent la voie à l'OTA (over-the-air provisioning) afin de fournir aux clients d'Orange une expérience unique.



Orange et OPPO ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat visant à fournir les services Orange à une vaste gamme de smartphones et d'objets connectés (IoT) OPPO en Europe, avec l'intention d'étendre cette offre plus largement sur le portefeuille d'activités d'Orange.

Ce partenariat a pour objectif principal d'imaginer des solutions innovantes pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Le développement des terminaux vendus sans abonnement et l'avènement de l'eSIM (SIM embarquée) offrent désormais l'opportunité aux consommateurs de choisir où et auprès de qui ils achètent des terminaux, qu'il s'agisse de points de vente physiques ou de boutiques en ligne. Ce partenariat simplifiera et facilitera le parcours et l'expérience client, permettant ainsi un accès aux services Orange en toute simplicité.

La disponibilité de la 5G offrira également de nouvelles solutions de partage ainsi que de nouvelles opportunités pour l'industrie. En plus des smartphones, OPPO a déjà commercialisé une série de produits IoT tels que la OPPO Watch, et a formé une équipe d'experts pour développer avec ses partenaires des solutions facilitant l'accès aux services de l'opérateur afin de s'adapter à l'évolution de l'industrie mobile et à l'essor des ventes via les réseaux de distribution alternatifs. La vision et l'expertise technique d'OPPO associées au vaste réseau et à l'expérience client d'Orange fournissent un cadre idéal pour concevoir des solutions novatrices adaptées aux besoins spécifiques du marché.

Au premier trimestre 2020, Orange a enregistré une hausse de 4,6% d'appareils Android™ achetés sans abonnement et connectés à son réseau européen. La personnalisation de ces appareils, qui est une innovation proposée par Orange, est activée dès lors qu'un smartphone utilise une carte SIM Orange. Orange utilise ainsi le service OTA (over-the-air provisioning) d'OPPO afin de proposer aux utilisateurs les services essentiels d'Orange tels qu'Orange et moi ou la TV d'Orange. L'accès immédiat et facilité à ces services contribue à améliorer l'expérience client Orange.

La personnalisation Orange sur les mobiles OPPO sera lancée en Europe en octobre 2020, sur deux nouveaux smartphones 5G, le Reno4 Z 5G et Reno4 Pro 5G ainsi que sur le smartphone 4G OPPO A72. Plus de détails seront partagés par Orange d'ici la fin de l'année.

Orange et OPPO ont également travaillé conjointement pour le lancement d'une nouvelle montre connectée eSIM qui délivrera l'interface utilisateur la plus avancée sur Wear OS de Google™ grâce au premier écran incurvé Dual-Curved Edge AMOLED de 46mm.

Orange devient le premier opérateur au monde à connecter et activer une carte eSIM à distance grâce au service d'activation « On Device » présent sur Wear OS de Google. Orange renforce ainsi sa stratégie multi-SIM et permet à ses clients de connecter leur smartphone et leurs objets connectés sur un numéro unique. Sur le marché occupé par Orange en Europe, les ventes de smartwatch eSIM ont augmenté de 80% par rapport à l'an dernier, représentant 30% du volume et la moitié des revenus du marché des montres connectées.

Alen Wu, Vice-président et Président des Ventes Mondiales chez OPPO, a déclaré : 'Ces dernières années, OPPO a évolué et dépassé son statut de simple constructeur de smartphones en étendant son offre aux objets connectés et en co-développant des solutions technologiques d'envergure avec ses partenaires. Nous sommes fiers de voir cette collaboration avec Orange ouvrir la voie à de nombreuses possibilités innovantes, pour l'open market comme pour l'avenir des objets connectés en Europe, et avons hâte d'explorer encore plus de possibilités. '

Philippe Lucas, Vice-président exécutif, Customer Equipment & Partnerships, au sein d'Orange, a indiqué : 'Avec l'offre de personnalisation d'Orange, les consommateurs ont accès à l'ensemble de nos services lorsqu'ils achètent leurs appareils sans abonnement. Ce partenariat avec OPPO répond aux besoins de notre marché en termes de smartphones et d'objets connectés riches en fonctionnalités, et permet à Orange de proposer une expérience client inégalée.'

À propos d'OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable - Smiley Face - en 2008, OPPO s'efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l'innovation technologique. Aujourd'hui, OPPO propose une large gamme d'appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d'exploitation ColorOS et des services innovants comme une garantie internationale sur ses produits flagship. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu'un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d'OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.