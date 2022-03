Orange : et Samsung développent leur partenariat pour étendre le cycle de vie des produits et d'améliorer l'expérience client

Ce nouvel accord vise à réduire les déchets liés aux équipements mobiles, à faire progresser les services 5G et à améliorer l'expérience multi-appareils proposée aux utilisateurs.

Orange et Samsung Electronics ont annoncé une série de nouvelles initiatives visant à étendre leur partenariat stratégique de long terme afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs de Samsung Galaxy dans toute l'Europe. Les deux entreprises collaboreront pour réduire le gaspillage et accroitre le cycle de vie des équipements mobiles ; tester les appareils et technologies afin de préparer l'arrivée de la 5G standalone ; promouvoir l'expérience multi-appareils sur Samsung Galaxy et améliorer le parcours des clients mobile au travers de services numériques avancés.

Ensemble, les deux entreprises travaillent sur la réduction des déchets générés par les équipements mobile Samsung distribués par Orange grâce à l'extension du cycle de vie des produits. Orange étendra les programmes de reprise et de collecte des appareils Samsung utilisés et ajoutera un programme de reconditionnement certifié des appareils Samsung via ses canaux de distribution. Cette collaboration permettra également d'appliquer aux smartphones Samsung Galaxy la méthodologie Eco-score, une initiative pan industrielle menée par un consortium d'opérateurs mobiles européens. Ce score évaluera l'impact environnemental des téléphones mobiles tout au long de leur cycle de vie, de leur conception jusqu'à leur élimination, permettant ainsi à Orange et Samsung de mettre au point de nouvelles améliorations.

Dans le cadre de cet accord, Orange et Samsung se préparent également au déploiement de services 5G SA (standalone) avancés. La collaboration entre les deux entreprises permettra de tester de bout en bout les appareils Samsung avec des technologies telles que le slicing (découpage en tranche du réseau) et la voix sur les réseaux 5G SA de test d'Orange. Ce processus explorera les nouveaux cas d'utilisation rendus possibles par les capacités du réseau 5G SA afin de prendre en charge les services industriels et de divertissement de pointe.

Orange et Samsung renforcent également leur collaboration pour offrir aux clients d'Orange une expérience connectée améliorée au travers des appareils Samsung Galaxy. Cette approche multi-appareils sera déployée dans les boutiques Orange et sur les canaux en ligne. Cela permettra de soutenir la stratégie multiservice d'Orange, en proposant une expérience mobile immersive et parfaitement fluide aux utilisateurs.

Les deux entreprises combineront leurs produits et technologies pour offrir une expérience d'activation numérique améliorée aux clients d'Orange grâce à l'intégration de l'environnement Orange sur les smartphones Samsung. Les appareils mobiles Samsung reconnaîtront la carte SIM et activeront automatiquement l'interface personnalisé d'Orange. Ce service de personnalisation over-the-air de Samsung facilitera la prise en main et l'installation en toute transparence des applications clés d'Orange sur les smartphones Samsung Galaxy éligibles, quel que soit l'endroit où les clients auront acheté ces smartphones.

Enfin, Samsung et Orange généraliseront progressivement le déploiement de l'activation eSIM à une plus large gamme d'appareils Samsung connectés aux réseaux Orange. Cela simplifiera davantage l'expérience des utilisateurs et réduira la part de cartes SIM en plastique utilisées sur l'ensemble de la zone de couverture européenne d'Orange.

« Ce partenariat illustre les priorités d'Orange pour atteindre rapidement nos ambitions en matière d'économie circulaire. Ceci permettra également de répondre à la demande des consommateurs et de la société pour des appareils durables, via la reprise des anciens mobiles et la vente de produits reconditionnés. La durée de vie des appareils sera ainsi allongée et le gaspillage réduit. Cet engagement pour le développement durable favorisera l'innovation et la différenciation. Notre réponse adaptée à l'évolution des besoins des clients sera source de croissance. Cette collaboration avec Samsung est un atout majeur pour réaliser ces ambitions », a déclaré Philippe Lucas, Directeur Orange Innovation Devices and Partnerships.

« Samsung se concentre sur les partenariats stratégiques innovants qui lui permettent d'avoir un impact positif dans le monde. Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Orange et de participer au recyclage et à la réutilisation des produits Galaxy tout en offrant une expérience toujours plus fluide à la communauté Galaxy », a souligné Bryan Choi, Directeur général adjoint et responsable du marketing stratégique Mobile eXperience Business pour Samsung Electronics.

