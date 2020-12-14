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Orange : et TF1 annoncent la signature de deux accords structurants

14/12/2020 | 08:35
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14 décembre (Reuters) - Orange SA:

* LES GROUPES ORANGE ET TF1 ANNONCENT LA SIGNATURE DE DEUX ACCORDS STRUCTURANTS

* LE PREMIER ACCORD OUVRE DÈS JANVIER 2021 LA PUBLICITÉ SEGMENTÉE SUR LES CHAÎNES DU GROUPE TF1 GRÂCE À LA TV DORANGE

* LE SECOND, RENOUVELLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021, LA DISTRIBUTION DES SERVICES AUDIOVISUELS DE TF1 SUR LA TV DORANGE, ENRICHIE DUN SERVICE DE REPLAY PREMIUM INÉDIT, SANS INTERRUPTION PUBLICITAIRE Texte original: https://oran.ge/3qVocVN Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2020
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Varia.DernierVar. 1janv
ORANGE -3.86%9.932 Cours en temps réel.-24.48%
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Données financières
CA 2020 42 324 M 51 385 M -
Résultat net 2020 2 597 M 3 153 M -
Dette nette 2020 28 667 M 34 805 M -
PER 2020 10,00x
Rendement 2020 7,09%
Capitalisation 26 337 M 31 900 M -
VE / CA 2020 1,30x
VE / CA 2021 1,28x
Nbr Employés 135 619
Flottant 81,5%
Graphique ORANGE
Durée : Période :
Orange : Graphique analyse technique Orange | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ORANGE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 29
Objectif de cours Moyen 13,59 €
Dernier Cours de Cloture 9,91 €
Ecart / Objectif Haut 81,7%
Ecart / Objectif Moyen 37,1%
Ecart / Objectif Bas -19,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Stéphane Richard Chairman & Chief Executive Officer
Ramón Fernández Executive Director-Finance & Performance
Michaël Trabbia Chief Technology & Innovation Officer
Nicolas Guérin Secretary & Director
Helle Kristoffersen Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ORANGE-24.48%31 900
VERIZON COMMUNICATIONS INC.-1.71%249 734
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.34.36%130 271
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION-5.62%92 604
DEUTSCHE TELEKOM AG0.76%84 334
SAUDI TELECOM COMPANY4.13%56 370
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