Orange : et TF1 annoncent la signature de deux accords structurants
14/12/2020 | 08:35
14 décembre (Reuters) - Orange SA:
* LES GROUPES ORANGE ET TF1 ANNONCENT LA SIGNATURE DE DEUX
ACCORDS
STRUCTURANTS
* LE PREMIER ACCORD OUVRE DÈS JANVIER 2021 LA PUBLICITÉ
SEGMENTÉE
SUR LES CHAÎNES DU GROUPE TF1 GRÂCE À LA TV DORANGE
* LE SECOND, RENOUVELLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021, LA
DISTRIBUTION DES SERVICES AUDIOVISUELS DE TF1 SUR LA TV
DORANGE, ENRICHIE DUN SERVICE DE REPLAY PREMIUM INÉDIT, SANS
INTERRUPTION PUBLICITAIRE
Texte original: https://oran.ge/3qVocVN
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(Gdansk Newsroom)