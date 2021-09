Orange : inaugure Bridge, le nouveau siège social du Groupe à Issy-les-Moulineaux

Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange, a inauguré Bridge, le nouveau siège social du Groupe Orange à Issy-les-Moulineaux (92). D'une surface de 56.000m² ce bâtiment accueille depuis juillet 2021 près de 3000 salariés des fonctions corporate et opérationnelles. Pensé avant la pandémie de la Covid-19, Bridge est le premier siège social à avoir ouvert ses portes dans le monde d'après.

Ce projet, initié en 2014, est aujourd'hui un outil au service de la transformation, de l'innovation et du bien-être des salariés. Doté de seulement 8 étages, Bridge reflète la volonté d'Orange de tendre vers une organisation plus horizontale et fluide. Le bâtiment a été conçu comme un lieu de communication et d'échange autour d'un atrium végétalisé de 32 mètres. Les espaces ouverts permettent aux salariés de se rencontrer et collaborer dans différents lieux plus ou moins formels.

A cette occasion, Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange a déclaré : « Je suis très heureux d'inaugurer officiellement Bridge, accompagné de l'ensemble des équipes qui s'y sont installées il y a quelques semaines. Bridge est le premier siège social Monde du Groupe Orange, c'est une vitrine pour l'entreprise et un bâtiment qui nous ressemble. Vertueux sur le plan environnemental, ouvert sur la ville, et adapté aux nouveaux modes de collaboration, Bridge sera la maison de toutes les femmes et de tous les hommes qui font Orange. ».

Altarea et Crédit Agricole Assurances sont co-investisseurs de Bridge, l'immeuble dessiné par l'architecte Jean-Paul Viguier.

Rendez-vous sur la médiathèque d'Orange pour découvrir Bridge en images.