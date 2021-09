Orange : innove et poursuit son déploiement data mobile en Guyane en activant la 4G dans plusieurs régions isolées

Les équipes Orange viennent d'activer la 4G à Kaw, Camopi, Grand-Santi et Maripasoula. Il s'agit d'un véritable bond technologique pour ces sites qui avaient jusque lors accès à la téléphonie fixe et mobile en 2G. La commune de Papaichton viendra compléter cette liste au cours des prochaines semaines.

Ce sont ainsi plus de 20 000 personnes supplémentaires qui bénéficieront des services d'internet mobile Orange en Guyane, et qui profiteront d'un accès aux usages multimédia sur terminaux mobiles compatibles tels que la navigation web, la consultation de mails, le téléchargement de fichiers, l'accès à des applications, aux réseaux sociaux, aux différentes messageries instantanées (WhatsApp, Messenger, etc.), aux jeux en ligne, etc.

Néanmoins, trois conditions restent nécessaires pour profiter de la 4G :

Disposer d'une offre et carte sim,

Disposer d'un terminal compatible,

Se trouver en zone de couverture,

Une prouesse technologique et humaine

Pour couvrir ces zones difficiles d'accès en 4G, Orange a conclu un partenariat technologique avec Intelsat afin de déployer un service data mobile sur support satellite fiable, assurant une connectivité permanente et une expérience client optimale, le tout au départ de Cayenne. Une première mondiale pour le groupe Orange.

Jean-Luc Vuillemin, Directeur Réseaux et Services Internationaux d'Orange a indiqué : « Je me réjouis de cette nouvelle collaboration avec Intelsat qui permet de déployer la 4G dans 5 nouvelles régions de la Guyane française. Ce partenariat piloté par nos experts des réseaux et services internationaux d'Orange démontre la complémentarité qu'apportent les technologies de communication par satellite à notre réseau et contribue ainsi à favoriser l'égalité numérique sur l'ensemble des territoires d'Orange. Nos experts satellite apportent leur expertise en matière de supervision et le support technique nécessaire aux équipes d'Orange Guyane depuis notre téléport de Bercenay-en-Othe. »

La mise en œuvre de ce projet, en pleine pandémie, a nécessité le recours à des moyens logistiques exceptionnels et à une collaboration internationale avec les partenaires d'Orange, pendant plus d'un an.

Thierry Kergall, Directeur Orange aux Antilles-Guyane salue « l'excellent travail des équipes qui ont piloté ce projet au niveau local. Une fois encore, ils démontrent notre expertise, notre sens de leadership et de l'innovation technologique au service de la population et du développement du territoire ».

L'engagement continu d'Orange en matière d'aménagement numérique du territoire est reconnu par l'ARCEP et constitue un atout majeur pour le développement économique et numérique de la Guyane. En déployant la 4G dans les sites isolés, Orange continue de déployer son réseau partout où cela compte pour ses clients.