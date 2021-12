Orange lance deux Orange Digital Centers au Moyen-Orient : en Egypte et en Jordanie pour favoriser l'entreprenariat et l'employabilité des jeunes

Dans le cadre de son plan stratégique Engage 2025, Orange a pris l'engagement de déployer d'ici à 2025 un Orange Digital Center dans chacun des pays où il opère.



L'Orange Digital Center d'Egypte a été inauguré le 12 décembre, et celui de Jordanie le 14 décembre, en présence de Stéphane Richard, Président Directeur général du Groupe Orange, Alioune Ndiaye, Président Directeur général d'Orange Afrique et Moyen Orient et Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d'Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange.



Orange, qui porte l'ambition de contribuer au développement socioéconomique de la zone Afrique Moyen Orient depuis plus de 20 ans et dans 18 pays, accompagne cette révolution numérique, d'abord à travers la connectivité (un milliard d'euros d'investissements par an), mais également par la mise en place de ce programme afin d'aider les jeunes à développer leurs compétences numériques et renforcer leur employabilité.

Véritable carrefour d'opportunités, l'Orange Digital Center est un concept qui réunit trois programmes stratégiques du Groupe Orange, à savoir : une école du code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange et un accélérateur de start-up Orange Fab, soutenu par Orange Ventures, le fonds d'investissement du Groupe Orange. Tous ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique (90% de ces formations sont des formations pratiques), à l'accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l'accélération de start-up et l'investissement dans ces dernières.

Il s'agit du 7ème et 8ème Orange Digital Center inaugurés dans la zone Afrique et Moyen-Orient, après la Tunisie, le Sénégal, l'Éthiopie, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun.

Orange et la Coopération Allemande travaillent ensemble dans le cadre d'un partenariat de développement au sein du programme develoPPP, que la GIZ met en œuvre pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L'objectif est de concrétiser leur vision commune : favoriser l'employabilité des jeunes tout en soutenant la croissance durable et la transformation numérique du pays. Le programme vise également à faire progresser l'égalité des sexes et l'inclusion en favorisant l'accès aux emplois des TIC pour les femmes et les jeunes filles.

Stéphane Richard, Président Directeur Général du Groupe Orange déclare :« Partout, Orange est une entreprise citoyenne. L'engagement est en effet une valeur centrale de l'entreprise, que nous avons placée au cœur de notre plan stratégique Engage2025. Pour promouvoir un numérique vecteur d'inclusion et accessible au plus grand nombre, notre ambition est de déployer, d'ici 2025, un Orange Digital Center dans chaque pays où nous sommes présents. Cet objectif illustre notre détermination à nous mobiliser pour faire du numérique une innovation positive. »

Alioune Ndiaye, Président Directeur Général d'Orange Afrique et Moyen-Orient déclare : « Je suis très fier d'inaugurer ce jour en Jordanie le huitième Orange Digital Center à Amman. Ce nouvel Orange Digital Center fait partie du réseau des 32 Orange Digital Centers qui seront déployés, pas seulement en Afrique et Moyen-Orient, mais également en Europe. L'objectif principal est de démocratiser l'accès au numérique pour les jeunes, diplômés ou non diplômés, leur donner accès aux dernières tendances technologiques pour renforcer leur employabilité et les préparer aux emplois de demain. »