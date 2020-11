Orange : lance son réseau 5G

Orange annonce le lancement de son réseau 5G dans 15 communes françaises, dès le 3 décembre 2020, dont Nice, Marseille, Le Mans, Angers et Clermont Ferrand. D’ici la fin de l’année, plus de 160 communes seront couvertes en 5G. L'opérateur télécoms précise que ce lancement 5G en 3,5 GHz apporte des débits jusqu’à 3 à 4 fois plus rapides que la 4G. L’opérateur a choisi de couvrir dans un premier temps les zones déjà fortement sollicitées afin d’éviter tout risque de saturation.



Stéphane Richard, Président directeur Général du Groupe, a déclaré : " Le déploiement se fera de manière progressive et dans un dialogue constructif avec l'ensemble des collectivités locales, en parallèle de nos efforts pour élargir la couverture du territoire français en 4G ".



Selon Orange, la 5G permettra de bénéficier de la meilleure qualité de réseau possible, même dans les zones les plus denses. " En contribuant à la digitalisation des entreprises françaises, la 5G sera aussi un puissant levier de compétitivité grâce, entre autres, aux objets connectés et à l'intelligence artificielle " ajoute l'opérateur.



La 5G, déployée sur des bandes de fréquence 3,5 GHz, permet un véritable confort de navigation, une latence réduite et une vitesse de téléchargement quasi-instantanée, même en mobilité.