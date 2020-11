Orange : lance son réseau 5G dans 15 communes françaises

Orange annonce le lancement de son réseau 5G dans 15 communes françaises, dès le 3 décembre 2020, dont Nice, Marseille, Le Mans, Angers et Clermont Ferrand. D'ici la fin de l'année, plus de 160 communes seront couvertes en 5G.



Ce lancement 5G en 3,5 GHz apporte des débits jusqu'à 3 à 4 fois plus rapides que la 4G.



' La 5G, déployée sur des bandes de fréquence 3,5 GHz, permet un véritable confort de navigation, une latence réduite et une vitesse de téléchargement quasi-instantanée, même en mobilité ' indique le groupe.



Stéphane Richard, Président directeur Général du Groupe, a déclaré : ' En tant qu'opérateur responsable, Orange a à coeur d'offrir le meilleur à ses clients pour répondre à leurs besoins croissants en matière de connectivité, grâce à une technologie plus performante mais aussi plus efficace d'un point de vue énergétique. '



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.