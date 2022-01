Orange : lancement d''Éternelle Notre-Dame'

Le Groupe Orange et Amaclio Productions annoncent le lancement d''Éternelle Notre-Dame ', une visite immersive en réalité virtuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en partenariat avec le Diocèse de Paris, l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la Ville de Paris.



' Éternelle Notre-Dame ' est un défi technologique qui permettra au public de plonger au coeur de l'histoire de la cathédrale, depuis sa construction au Moyen Âge jusqu'au chantier actuel de restauration.



' Les visiteurs exploreront Notre-Dame de Paris totalement recréée numériquement. Ils vivront ainsi un véritable voyage émotionnel à travers les secrets du monument, tout en (re)découvrant les événements et personnages historiques qui ont marqué son histoire ' indique le groupe.



' Éternelle Notre-Dame ' ouvrira au public à Paris dès le 15 janvier 2022 : à l'Espace Grande Arche de la Défense, puis à la Conciergerie, sur l'Île de la Cité, au printemps 2022, et enfin au plus proche de Notre-Dame, puisque l'expérience sera proposée sous le parvis de la cathédrale dès l'automne 2022.



' Éternelle Notre-Dame ' sera ultérieurement présentée dans toute la France, en Europe et dans le monde entier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.