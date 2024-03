Orange : lancement de la co-entreprise espagnole

Orange et Masmovil annoncent la création officielle de la co-entreprise à parts égales regroupant leurs activités en Espagne, 'qui apporte des bénéfices substantiels aux consommateurs et aux entreprises espagnols'.



Cette nouvelle société représentera un chiffre d'affaires estimé à plus de 7,4 milliards d'euros et un EBITDAaL de plus de 2,3 milliards. Elle devrait générer des synergies de plus de 490 millions par an quatre ans après sa finalisation.



Jean-François Fallacher, directeur général d'Orange France et ancien DG d'Orange Espagne de 2020 à 2023, a été désigné président non exécutif de la coentreprise et Meinrad Spenger, CEO de Masmovil depuis 2006, en prend les fonctions de directeur général.



