Orange : le titre en nette hausse grâce à un analyste

L'action Orange progresse de presque 3% lundi matin à la Bourse de Paris, stimulée par un relèvement de recommandation et d'objectif de cours de Morgan Stanley.



A 11h20, l'action gagne 2,9%, signant ainsi, dans des volumes relativement soutenus, la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 derrière Telepeformance (+4,5%).



Dans une note de recherche, Morgan Stanley estime que le groupe de téléphonie mobile est en mesure d'accroître son flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 10% par an, non seulement grâce à la réduction de ses dépenses d'investissement, mais aussi via l'amélioration de son résultat opérationnel.



L'intermédiaire financier explique que l'opérateur est également exposé à des thématiques qu'il juge porteuses, comme d'éventuels rapprochements en France ou en Espagne, à une évolution de son équipe de direction et à une simplification de sa structure organisationnelle.



Dans ces conditions, Morgan Stanley relève son opinion sur le titre de 'pondération en ligne' à 'surpondérer', tout en portant son objectif de cours de 12,5 à 14 euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.