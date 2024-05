Orange : les start-up à l'honneur au rendez-vous VivaTech

Orange a annoncé mardi qu'il prévoyait de mettre en avant près de 60 start-up issues de son écosystème lors du salon Viva Technology, qui s'ouvrira demain à Paris.



L'opérateur télécoms compte faire la part belle à des thématiques telles que l'IA, la cybersécurité, les réseaux et la mise en place de mesures en faveur de l'environnement et d'une charte numérique 'responsable'.



Dans la sécurité, Orange explique que ses jeunes pousses couvrent des domaines d'activité jugés cruciaux comme l'IA pour la gestion des menaces en temps réel, les interfaces façon grands modèles de langage (LLM) ou encore la 5G privée.



Pour ce qui concerne l'innovation dans les réseaux, le groupe compte surtout présenter ses infrastructures sous forme de services à la demande qui s'appuient sur la puissance de l'IA et de la 5G.



En matière d'expérience client, le fournisseur de services explique vouloir proposer à ses abonnés une expérience toujours plus simple, plus fluide et plus connectée, là encore grâce à l'IA.



S'agissant de l'environnement, Orange indique vouloir agir sur la maîtrise énergétique des bâtiments et le pilotage de la transition énergétique des infrastructures IT au travers des données ('data'), l'IA et l'IoT.



Orange a également dévoilé une initiative baptisée '#ForGoodConnections' en faveur de la protection de la jeunesse via l'adoption d'un monde digital plus sûr ) la fois face au cyberharcèlement, à l'accès aux contenus inadaptés et à l'hyperconnexion/temps d'écran.



