Orange : mise en service de deux nouveaux data centers

Orange annonce la mise en service de deux nouveaux data centers à Amilly (Centre-Val de Loire) et à Val-de-Reuil (Normandie), où un premier data center est en activité depuis 2012, afin de mettre en place l'efficacité énergétique de ses infrastructures au coeur de son objectif Net Zéro carbone en 2040.



Ces deux bâtiments, de conception identique, disposent d'une superficie de 16 000 m² dont 5 000 m² de salles informatiques.



Hautement sécurisés, ces trois data centers hébergent les données et services des clients entreprises et grand public d'Orange ainsi que son propre système d'information interne.



Les PPA (Power Purchase Agreement) contractualisés par Orange avec Boralex, Engie et TotalEnergies permettent de couvrir l'équivalent de la consommation des trois data centers avec de l'électricité d'origine renouvelable.



Avec un indicateur d'efficacité énergétique estimé à 1,3, ces data centers se classent parmi les centres de données les plus efficaces de France, souligne Orange.





