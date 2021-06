Orange : Bank choisit Younited pour accélérer son développement dans le crédit à la consommation

Ce partenariat technologique renforcera des maillons essentiels de la chaîne de valeur du crédit à la consommation de la banque : souscription, octroi, gestion et recouvrement. Les parcours clients et distributeurs, qui continueront à bénéficier de la forte expertise d'Orange Bank, seront enrichis et toujours disponibles dans tous les canaux de vente : sur le web, sur l'application mobile Orange Bank mais également dans les boutiques Orange, et, côté Groupama, sur le web et dans les agences Groupama.

Cette nouvelle plate-forme à la pointe de la technologie permettra à Orange Bank de proposer son offre de prêt personnel à une clientèle plus large et notamment aux clients d'Orange, au-delà de l'offre de prêt affecté déjà proposée en boutiques Orange. Le client verra ses démarches simplifiées et écourtées. Il aura en particulier la possibilité de synchroniser ses informations bancaires détenues dans un autre établissement pour accélérer le traitement de sa demande (comme le prévoit la DSP2) et d'obtenir une réponse personnalisée immédiate.

L'association avec Younited constitue une avancée qualitative pour toutes les équipes d'Orange Bank, back office, analystes et centre de relation client. Elles bénéficieront ainsi d'un nouvel outil plus performant pour une prise en charge des demandes clients plus rapide et plus fluide. En alliant le meilleur d'Orange Bank et de Younited, la banque disposera dès début 2022 d'une des chaînes de valeur crédit front to back les plus performantes du marché et déployable dans d'autres pays en Europe.

« Le crédit consommation est, avec la banque au quotidien, au cœur du modèle de développement d'Orange Bank. C'est pour cela que nous avons souhaité nous associer avec Younited, fintech leader de ce métier. Après l'acquisition d'Anytime puis le partenariat avec Younited, nous continuerons à tisser nos liens avec des fintechs dans d'autres métiers, » indique Paul de Leusse, Directeur général d'Orange Bank.

« Nous sommes fiers de travailler avec un acteur aussi ambitieux et dynamique qu'Orange Bank. Ce partenariat confirme notre capacité à pouvoir accompagner des institutions financières de toute taille et multi-pays avec nos offres en marque blanche ou co-brandées. Sur ces métiers complexes et d'une forte intensité technologique, s'appuyer sur un acteur spécialiste du crédit devient indispensable pour bénéficier du meilleur de l'innovation, » indique Geoffroy Guigou, co-fondateur et directeur général de Younited.