Orange : Bissau lance son programme de modernisation du réseau d'accès mobile et d'extension de sa couverture rurale à plus de 1000 nouveaux villages en Guinée Bissau

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte plus de 130 millions de clients au 31 Mars 2021. Avec 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, Orange MEA est la première zone de croissance du Groupe. Orange Money, son offre de transfert d'argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte plus de 50 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

Orange Bissau reste engagé à poursuivre ses efforts afin de donner aux Bissau Guinéens une couverture nationale et un réseau modernisé, tout en contribuant à la transformation numérique du pays.

Avec le déploiement de ce vaste programme de modernisation et d'extension du réseau, nous allons garantir aux populations de la Guinée Bissau la disponibilité d'un réseau 3G+ et 4G de dernière génération.

Les 150 nouvelles antennes Orange seront déployées partout en Guinée Bissau, permettant ainsi de désenclaver plus de 1000 villages dans toutes les régions de la Guinée Bissau.

Ce grand investissement de 13,4 milliards de FCFA vient démontrer le fort engagement du Groupe Orange à contribuer au développement socio-économique de la Guinée Bissau, notamment dans le secteur des télécommunications, la digitalisation et l'inclusion financière.

Orange Bissau

La République de Guinée-Bissau, pays de la côte nord-ouest de l'Afrique, est un pays très hospitalier et peuplé de 2 millions d'habitants. La capitale est la ville portuaire de Bissau. La langue officielle est le Portugais. La Guinée-Bissau a une frontière avec le Sénégal et la Guinée (Conakry). Bordée à l'ouest par l'océan Atlantique, elle comprend l'archipel des Bijagós, proche de ses côtes. La partie continentale est constituée d'une plaine côtière, d'un plateau central et de collines dans le nord-est. Le climat est chaud toute l'année. Il pleut beaucoup sur la côte.

Des palétuviers et des palmiers poussent sur la côte. Le centre est couvert de forêts. La savane s'étend dans le nord. Le pays est peuplé de crocodiles, de serpents, de gazelles, de léopards, d'hyènes, de singes, de flamants et de pélicans. La Guinée-Bissau est le 3e producteur de noix de cajou d'Afrique, et le 6e mondial, avec sa production de 120 000 tonnes par an lui rapportant 60 millions de dollars. Le pays possède de nombreuses autres ressources naturelles : bauxite, bois, pétrole, roches phosphatées... Son littoral est très riche en poissons. Le potentiel agricole du pays est énorme.

Orange Bissau, leader des télécommunications avec Mr Brutus Sadou Diakite comme Directeur Général, opère en Guinée Bissau depuis 2007, propose un réseau 3G+ et 4G+ à ses abonnés et participe activement au développement de l'économie numérique mais aussi à l'inclusion financière des populations.

Orange Bissau, c'est aujourd'hui près d'un million (1 000 000) de clients mobile et six cent mille (600 000) clients Orange Money.

Orange Bissau est l'un des premiers contributeurs à l'économie Bissau Guinéenne avec 9.7% des recettes fiscales et 3.1% des recettes globales du budget de l'État en 2020 et près de 8000 emplois directs et indirects créés.

Orange Bissau a une politique RSE très active autour de l'Education, de la Santé et de la Femme. Fidèle à son engagement comme opérateur leader de la Responsabilité Sociale d'Entreprise, Orange a soutenu la Guinée Bissau dans sa lutte contre le COVID-19 avec une donation de plusieurs millions en FCFA et l'activation de ses produits télécoms et monétiques comme gestes barrières.