Orange : Constance Joly, lauréate du Prix Orange du Livre 2021

Pour sa 13e édition, le Prix Orange du Livre récompense, Constance Joly et son roman Over the rainbow, publié aux éditions Flammarion.

Sous la présidence de Jean-Christophe Rufin, écrivain et membre de l'Académie Française, le jury, composé des auteurs Maylis Besserie, Hemley Boum, Franck Bouysse, Julia Kerninon et Guillaume Sire (lauréat 2020) ; des libraires, Olivier L'Hostis (L'esperluète à Chartres) et Bruno Lamarque (La Renaissance à Toulouse) ; et de 7 lecteurs passionnés issus de la communauté lecteurs.com, a désigné Constance Joly comme lauréate du Prix Orange du Livre 2021.

Parmi les 21 ouvrages choisis par le jury fin mars, cinq romans ont été retenus mi-mai et proposés au vote du public sur le site lecteurs.com.

Les quatre autres finalistes sont :

Isabelle Duquesnoy, La Pâqueline, La Martinière

Annie Lulu, La mer Noire dans les Grands Lacs, Julliard

Alfred de Montesquiou, L'étoile des frontières, Stock

Dimitri Rouchon-Borie, Le Démon de la colline aux loups, Le Tripode

Le Prix Orange du Livre récompense, depuis 2009, une œuvre littéraire écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours. Il se distingue par la mixité des votants : auteurs, libraires et lecteurs. Le lauréat reçoit une dotation de 15 000 € et son livre bénéficie d'une campagne de promotion dans la presse et sur le web.

Les votes cumulés du jury et des internautes se sont portés sur le livre de Constance Joly, Over the rainbow, éditions Flammarion

Constance Joly travaille dans l'édition depuis une vingtaine d'années et vit en région parisienne. Le matin est un tigre, son premier roman (Flammarion, 2019), a été très bien accueilli par la critique et les libraires.

Son livre :

Celle qui raconte cette histoire, c'est sa fille, Constance. Le père, c'est Jacques, jeune professeur d'italien passionné, qui aime l'opéra, la littérature et les antiquaires. Ce qu'il trouve en fuyant Nice en 1968 pour se mêler à l'effervescence parisienne, c'est la force d'être enfin lui-même, de se laisser aller à son désir pour les hommes. Il est parmi les premiers à mourir du sida au début des années 1990, elle est l'une des premières enfants à vivre en partie avec un couple d'hommes.

Over the Rainbow est le roman d'un amour lointain mais toujours fiévreux, l'amour d'une fille grandie qui saisit de quel bois elle est faite : du bois de la liberté, celui d'être soi contre vents et marées.

Constance Joly succède à Guillaume Sire distingué en 2020 pour son roman Avant la longue flamme rouge (Calmann-Lévy).

Le Prix Orange du Livre trouve sa place au sein du site www.lecteurs.com, véritable réseau social autour de la lecture qui rassemble plus de 230.000 membres.

Il est porté par la Fondation Orange qui mène depuis plusieurs années des actions visant à soutenir l'accès à la culture et aux savoirs pour tous et s'implique depuis plus de 10 ans dans le domaine du livre en favorisant la rencontre entre les auteurs et les lecteurs.

Depuis 2019, la Fondation Orange organise le Prix Orange du Livre en Afrique pour promouvoir les jeunes auteurs africains francophones et leur donner davantage de visibilité, aussi bien en Afrique que dans la sphère francophone.

