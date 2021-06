Orange : Jean-Louis Aubert comme vous ne l'avez jamais vu !

Orange et Warner Music France donnent rendez-vous aux clients Orange et Sosh mercredi 30 juin à 18h30 pour une expérience musicale unique : vivre un concert de Jean-Louis Aubert comme s'ils y étaient !

Pour proposer cette expérience musicale unique, Orange a filmé Jean-Louis Aubert en réalité virtuelle avec une scénographie adaptée à la VR et une très grande qualité d'image 10K. Réalisant une performance tout autant artistique que technique, Jean-Louis Aubert s'est prêté au jeu et a permis de faire de ce projet une réussite, en totale immersion dans son univers.

Disponible gratuitement pour les clients Orange et Sosh, « Steam in 360° », le concert de Jean-Louis Aubert, filmé en réalité virtuelle, sera diffusé en exclusivité sur les nouvelles applications immersives d'Orange : TV d'Orange VR et Immersive Now.

Pour en savoir plus en images et découvrir les coulisses du tournage : https://youtu.be/72ct0lutp5c

Depuis plusieurs années déjà, Orange et Warner Music France s'engagent dans le domaine de la réalité virtuelle et imaginent le divertissement du futur. Fort de différentes expérimentations, Orange propose aujourd'hui 2 applications immersives distinctes : TV d'Orange VR sur casque VR Oculus Quest et Immersive Now sur mobile et tablette, avec gyroscope ou navigation au doigt, qui permettent d'accéder à :

Des films 360° : plus de 130 contenus des plus grands studios VR autour de thématiques variées telles que musique, voyage, sport, animation, relaxation, adrénaline, animaux…

Des « Live 360 » : événements live et replay proposés en exclusivité par Orange tels que des concerts privés comme celui de Jean-Louis Aubert.

L'application TV d'Orange VR permet également de retrouver les chaînes de la TV d'Orange en 2D (sur Oculus Quest uniquement) et les chaînes OCS (pour les abonnés) ainsi qu'une salle de cinéma virtuelle privée pour un meilleur confort de visionnage.

Warner Music France accompagne ses artistes sur tous les sujets liés à l'innovation et les nouveaux usages, dont la réalité virtuelle. De Coldplay à Gorillaz en passant par Bebe Rexah ou Foals, de nombreux clips et concerts ont déjà été le fruit de captations VR innovantes et immersives.

Avec ce concert inédit de Jean-Louis Aubert filmé et diffusé en réalité virtuelle, Orange et Warner Music France proposent une nouvelle expérience musicale et une illustration concrète de ce que l'innovation peut apporter à la musique et au divertissement.