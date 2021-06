Orange : Proces-Verbal Assemblée générale mixte 2021_FR

Orange

Société Anonyme au capital de 10.640.226.396 euros

Siège Social : 78, rue Olivier de Serres

75015 PARIS

380.129.866 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 18 MAI 2021

L'an deux mil vingt et un,

Le dix-huit mai à 16 heures,

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Orange, en raison des mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, s'est tenue, sur décision de son Conseil d'administration du 31 mars 2021 et en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (telle que prorogée et modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021) portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tel que prorogé et modifié par les décrets n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et n° 2021-255 du 9 mars 2021), à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, dans les locaux d'Orange situés au 111, quai du Président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux (92130).

L'avis de convocation a été inséré le 19 avril 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et dans « Les Petites Affiches », journal d'annonces légales.

Chaque actionnaire inscrit en compte au nominatif a été convoqué sous forme digitale ou par courrier en date du 26 avril 2021.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.

Monsieur Stéphane Richard préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bienvenue à l'Assemblée générale mixte d'Orange. J'espère tout d'abord que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. C'est dans le contexte encore exceptionnel de crise sanitaire et avant tout pour préserver la santé et la sécurité de nos actionnaires, de nos collaborateurs et de nos prestataires, que nous ne pouvions envisager, de nouveau cette année, de réunir notre Assemblée générale annuelle comme nous la tenions habituellement. En effet, compte tenu de mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs et en application de dispositions