Orange : Ventures investit dans le média en ligne et producteur de contenu français Brut.

Orange Ventures, filiale d'investissement en capital-risque d'Orange, investit dans la société média Brut. en tant que l'un des principaux investisseurs lors d'un tour de financement série C de 75 millions de dollars. Ce nouvel apport aidera Brut. à élargir ses ambitions internationales.

Brut. est une marque média globale créatrice de contenus vidéos digitaux à destination des 18-35 ans. Brut. publie quotidiennement des sujets d'actualités en 5 langues sur 8 plateformes de réseaux sociaux à portée internationale. Il s'agit de la première entreprise média certifiée BCorp, pour ses engagements sociétaux et environnementaux, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public

Au cours de cette série C, Brut. a levé un total de 75 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan, dont Lupa Systems, Artemis, Tikehau Capital et Orange Ventures, ainsi qu'auprès de ses investisseurs historiques.

Ces fonds supplémentaires permettront à Brut. d'accélérer et d'étendre ses activités sur de nouveaux marchés tels que les Etats-Unis, l'Inde et l'Afrique, et de continuer à diversifier ses contenus en mettant l'accent sur les questions d'impact culturel et social.

Un investissement d'ampleur qui confirme l'ambition d'Orange Ventures

La stratégie d'investissement d'Orange Ventures repose sur l'ambition de soutenir les futurs champions technologiques mondiaux, comme Brut., de favoriser l'innovation en Afrique et au Moyen-Orient et de contribuer à la création de nouveaux modèles économiques durables et responsables.

Orange Ventures s'est tourné vers Brut. pour son utilisation innovante de la donnée, au cœur de son processus de production, son savoir-faire éditorial et ses projets de création d'écosystème mondial incluant Brut.Media et Brut.X.

Présent dans 26 pays, dont 18 pays du Moyen-Orient et d'Afrique, zone où Brut. entend accélérer son développement, le Groupe Orange pourra générer de nouvelles synergies avec Brut. sur le continent Africain où le Groupe compte 124 millions de clients.

Forts de précédents partenariats éditoriaux et commerciaux, le Groupe Orange et Brut. partagent également des valeurs communes illustrées par le plan stratégique d'Orange « Engage 2025 », guidé par la responsabilité sociale et environnemental et plaçant la data et l'IA au cœur de son modèle d'innovation.

A l'occasion de cette annonce, Jérôme Berger, Président et Managing Partner d'Orange Ventures a déclaré : « En investissant dans Brut. en tant que lead investor dans une série C Orange Ventures confirme son ambition et s'installe comme l'un des principaux acteurs de capital-risque d'Europe. Brut. est un media majeur et leader auprès de la nouvelle génération avec une résonnance internationale. Nous sommes fiers d'ajouter cette une start-up labellisée Next40 dans notre portfolio et de contribuer à son développement international »

« Je suis ravi d'accueillir Orange Ventures au côté des nouveaux partenaires de Brut a déclaré Guillaume Lacroix, CEO de Brut. Tous se reconnaissent dans nos valeurs et s'engagent à nous soutenir dans notre mission de créer un impact positif sur les nouvelles générations. Leur expertise et leur expérience apporteront une valeur ajoutée au déploiement mondial de Brut. et à la plateforme de services de premier plan que nous construisons pour les créateurs, les communautés et les marques'.