Orange : annonce le déploiement du premier réseau cloud expérimental 5G SA de bout en bout en Europe

- Orange va lancer le premier réseau 5G Stand Alone (SA) de bout en bout en Europe - natif cloud - allant des terminaux mobiles jusqu'au système d'information.

- Annonce des principaux partenaires impliqués dans la fourniture du réseau



Le réseau expérimental, qui sera lancé à Lannion en France en juillet prochain, servira de modèle à la prochaine génération de réseaux plus performants et adaptatifs qui permettront à Orange de s'orienter vers un réseau plus autonome (« zero touch network », minimisant les interventions humaines), tout en continuant à se différencier et à conserver son leadership sur les réseaux mobiles par la qualité de l'expérience offerte à ses clients.

Étape clé menant à la concrétisation de la vision Orange de l'avenir des réseaux, ce réseau expérimental sera un réseau 100 % logiciel, exploitant le potentiel des données et de l'IA, entièrement automatisé et cloud-natif. Ce réseau s'appuiera aussi sur la technologie Open RAN sur laquelle Orange a pris des engagements. En mettant en œuvre et en exploitant ce réseau, Orange pourra mieux appréhender la manière dont ces technologies coexistent et leur impact sur le cycle de vie du réseau.

En outre, Orange pourra ainsi mieux comprendre les avantages d'un réseau entièrement cloudifié sur le plan de l'expérience client, et qualifier les apports de l'IA et des données. Avec ce réseau, Orange pourra également anticiper les compétences nécessaires - démarche clé de la stratégie Engage 2025 visant à « co-créer une entreprise tournée vers l'avenir » - et déterminer les bénéfices environnementaux - agir en faveur de l'environnement étant un autre pilier clé de la stratégie du Groupe. Le projet se déroulera sur une période de deux ans et s'étendra progressivement à plusieurs centaines d'utilisateurs.

Orange travaille actuellement avec des partenaires qui couvrent tous les aspects du réseau, des terminaux jusqu'au système d'information. Pour la première étape du projet, les partenaires sont : Mavenir pour l'Open RAN 5G cloudifié, Casa Systems pour le cœur de réseau cloud 5G SA, Hewlett Packard Enterprise pour le cloud 5G SA SDM (Subscriber Data Management), Dell Technologies pour l'infrastructure supportant les fonctions réseau (RAN Centralized Unit et Distributed Unit, cœur), et Xiaomi pour les terminaux. Orange a mis en place une démarche d'intégration et de déploiement continus et s'appuie sur des solutions d'orchestration open source, incluant GitLab et ONAP, pour automatiser la gestion des réseaux et du service.

Le nouveau réseau prévoit la mise en place d'Open RAN et des fonctions cœur de réseau sur une infrastructure unique basée sur Kubernetes et entièrement gérée par Orange, ainsi que le déploiement d'un réseau entièrement automatisé. À partir de juillet, le réseau sera opérationnel et permettra de tester les équipements radio au standard O-RAN, les fonctions réseau conteneurisées (CNF) sur une infrastructure cloud, la collecte des données réseau et les premières briques d'automatisation. Le réseau expérimental comprendra également un système d'information avec des fonctions OSS (Operations Support System - gestion de l'inventaire du réseau et exploitation du réseau) et BSS (Business Support System - gestion de la relation client et facturation). Ce réseau servira aussi à développer l'utilisation de l'IA pour sécuriser, optimiser, anticiper le comportement des réseaux, une ambition d'Orange. En 2022, ce réseau sera étendu à d'autres sites afin d'augmenter le nombre d'utilisateurs et de tester des cas d'utilisation verticaux tirant parti de la fonctionnalité 5G de slicing dynamique.

Michaël Trabbia, Directeur Exécutif Technologies et Innovation d'Orange, commente : « Notre ambition est de préparer Orange à l'opérateur du futur en construisant des réseaux plus résilients et auto-adaptatifs qui offrent la meilleure qualité de service dans chaque situation. Ce réseau expérimental représente une étape importante dans notre plan de mise en œuvre et de déploiement des technologies Open RAN et d'IA pour préparer la connectivité à la demande et des capacités d'opérateur « zero touch ». »