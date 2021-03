Orange : contrat pour équiper la Gendarmerie et la Police

Orange Business Services et Crosscall annoncent avoir été choisis pour équiper et connecter l'ensemble des forces opérationnelles de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, dans le cadre de l'appel d'offre NEO lancé par le Ministère de l'Intérieur.



Les deux partenaires précisent que 'plus de 200.000 terminaux résistants et durables, connectés aux applications métier, vont ainsi accompagner les forces de l'ordre en mobilité dans l'évolution de leur métier, pour une durée de quatre ans'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.