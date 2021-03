Orange : investit dans le fonds de capital-risque Américain « Venture Reality Fund II » dédié aux technologies immersives pour accélérer dans le développement de nouveaux services 5G

Orange investit via sa holding Orange Digital Investment, dans le fonds « Venture Reality Fund II », acteur majeur du capital-risque dans le secteur XR (Extended Reality) : Réalité Augmentée (AR), Réalité Virtuelle (VR), réalité Mixte (MR), et Intelligence Artificielle (AI).

Les usages personnels et professionnels de demain (domaine du divertissement, industrie 4.0, recherche médicale, formation…) seront fortement impactés positivement par ces nouvelles technologies, qui reposent en partie sur la disponibilité des réseaux à très haut débit (dont 5G) et l'Edge Computing.

Orange explore depuis plusieurs années le secteur des technologies immersives, convaincu de leur potentiel pour développer de nouveaux services et expériences, et devient le premier acteur européen du secteur des télécommunications à investir dans le Venture Reality Fund II (le VRF II).

Le VR Fund II est un fonds de capital-risque qui vise une taille d'au moins 50M$ et prévoit d'investir dans au moins 35 sociétés opérant dans l'écosystème XR (Extended Reality) tirant parti de la 5G. Il est géré par Venture Reality Fund (VRF), une société de gestion créée en 2016 au cœur de la Silicon Valley dont le premier Venture Reality Fund est constitué d'un portefeuille unique de participations dans ce secteur et a obtenu des résultats significatifs grâce à ses investissements auprès de startups prometteuses et à ses cessions réussies, notamment auprès des géants américains du numérique.

Les équipes Orange et de VRF mettront en place une organisation resserrée entre les bureaux d'Orange et les bureaux de VRF en Californie.

« Nous sommes ravis et honorés d'avoir Orange comme investisseur stratégique dans notre Fonds II qui investira dans des startups innovantes pour mettre en valeur la puissance combinée des réseaux 5G avec la XR et l'IA. Les réseaux 5G d'Orange offrent une expérience client inégalée, ainsi que de nouveaux services et divertissements pour les particuliers comme pour les entreprises, en s'appuyant sur l'IA et la XR » déclare Marco DeMiroz, co-founder and General Partner of VRF.

« Chez Orange, nous sommes pleinement engagés à soutenir la prochaine révolution des technologies immersives. Contribuer à ce nouvel écosystème est un moyen pour Orange d'ouvrir des possibilités inédites en faisant levier sur nos réseaux 5G et de créer de nouvelles expériences pour nos clients » souligne Karine Dussert-Sarthe, Directrice Marketing Produit, Design et Open Innovation, Orange.

« L'investissement d'Orange dans le Venture Reality Fund II, aux côtés d'autres grands industriels du secteur des télécoms, est l'occasion de mettre en place un partenariat avec une équipe de gestion qui a démontré son expertise et son agilité dans un écosystème en pleine croissance qui permettra d'enrichir les offres d'Orange » indique Maï de La Rochefordière, Directrice Générale Déléguée d'Orange Digital Investment.

À propos du Fonds Venture Reality

Le Fonds Venture Reality (VRF) est une société de capital-risque, basée dans la Silicon Valley et à Los Angeles, qui se concentre sur des investissements de démarrage dans l'Informatique du futur, cette dernière se définissant par le développement de technologies immersives, spatiales et intelligentes exploitant les réseaux 5G au bénéfice des particuliers et des professionnels. La société investit à l'échelle mondiale dans des entreprises innovantes qui mettent au point des solutions d'infrastructure, des contenus, des applications, ainsi que des appareils. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thevrfund.com ou sur Twitter : @TheVRFund.