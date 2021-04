Orange : lance l'offre Cyberfiltre, une solution de sécurité visant à protéger les données des professionnels

Le 8 avril, Orange lance l'offre Cyberfiltre, une solution visant à protéger la navigation web sur mobile.

Dans un contexte d'accélération des usages en mobilité et de la multiplication des cyberattaques, la sécurité numérique des entreprises est un enjeu de taille.

Ainsi, pour accompagner au mieux ses clients professionnels, Orange a conçu la solution Cyberfiltre pour protéger leurs données lors de la navigation internet sur le réseau mobile Orange.

Cette solution permet une détection préventive alertant immédiatement l'utilisateur lorsqu'il est exposé à un site malveillant et propose un tableau de bord en ligne à destination du client, titulaire d'une ou de plusieurs lignes. L'utilisateur peut ainsi connaitre l'état sanitaire de ses données et gérer sa solution pro, à tout moment, via un portail.

Pour tous ceux qui souhaitent une sécurité optimisée, Orange propose également, à ses clients pros, Cyberfiltre Avancé qui, en plus des fonctionnalités de Cyberfiltre, protège la navigation web via WiFi ou en situation de roaming à l'étranger. Cyberfiltre Avancé, en complément de la sécurisation du réseau mobile, propose grâce à une application mobile gratuite (disponible dans l'Apple Store et Google Play Store) la détection des virus et applications malicieuses présentes sur le terminal mobile de l'utilisateur.

Pour rappel, les PME sont en première ligne des Cyber attaques :

- 77% des cyberattaques visent les PME (1)

- 71% des TPE et PME qui font l'objet d'une cyber-attaque ne s'en remettent pas (2)

- 4000 PME / TPE sont victimes d'une attaque par mois (3)

- Jusqu'à 44% des ordinateurs, smartphones et tablettes ont été infectés par un virus .

« Avec le travail à distance qui se généralise, les usages professionnels sur smartphones exposent de plus en plus les utilisateurs à des cyber menaces comme le hameçonnage, le vol de données ou encore les sites web frauduleux.

Dans un monde du travail en constante évolution, les entreprises peuvent toujours compter sur l'expertise d'Orange pour les accompagner au mieux en leur proposant les solutions les plus adaptées. » V. Cussac, Executive VP Smart Mobility Services

Le service Cyberfiltre est compatible sur les lignes mobiles des offres des gammes Open Pro et Connect Pro Open. Il peut être souscrit en ligne sur orangepro.fr ou auprès d'un conseiller Orange (Boutique ou 3901 (4)). Le service sera activé automatiquement dans le réseau ; il ne requiert aucune installation sur le téléphone mobile.

Orange propose un essai gratuit de 2 mois non renouvelable sans engagement ni frais de mise en service. L'offre Cyberfiltre est à 2€HT/mois/ligne mobile avec engagement de 12 mois, sans frais de mise en service. L'offre Cyberfiltre Avancé (5) est à 5€ HT/mois/ligne mobile avec engagement de 12 mois, sans frais de mise en service.

