Orange : lance la 5G dans le premier port français, le Havre

Orange ouvre aujourd'hui la 5G* pour les entreprises présentes sur la zone portuaire du Havre. Il s'agit du premier grand port maritime français à bénéficier de la nouvelle technologie mobile 5G en 3,5 GHz. Avec des débits jusqu'à 4 fois plus rapides que la 4G, la 5G apportera une qualité de service inédite aux acteurs économiques de la zone industrialo-portuaire, mais également la possibilité de développer de nouveaux usages avec une sécurité accrue.

L'ouverture du réseau 5G a pour objectif d'améliorer l'attractivité et la compétitivité de la zone portuaire. Désormais, les entreprises bénéficieront de données en temps réel et pourront utiliser la robotique connectée, la maintenance en réalité augmentée ou encore rendre possible des interventions à distance.

Ce nouveau réseau permettra également la réalisation de nombreux projets digitaux (IoT, Intelligence Artificielle, deep learning, edge computing) pensés dans le cadre du territoire d'innovation (TI) « smart port city ». Au cœur de ce projet, Orange Business Services a développé depuis deux ans la plateforme « Smart Data Services » auprès d'Haropa et de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui permet de proposer des offres de services dans l'ecosystème urbain et portuaire en valorisant la donnée.

Selon Stéphane Richard, Président Directeur Général d'Orange : « La 5G est une révolution technologique majeure, et une opportunité unique pour l'ensemble des entreprises de la zone industrialo-portuaire et de la communauté urbaine de Havre Seine Métropole. Elle contribuera à améliorer leur compétitivité, leur efficacité, et leur souplesse. Elle sera aussi un puissant levier de la relance économique et de la transition énergétiques, deux défis majeurs pour notre société.»

Orange a présenté aussi comment la 5G révolutionne les méthodes de travail. Grâce à la connectivité 5G, rapide et sécurisée, un smartphone accédera à un PC virtuel dans le cloud. Le professionnel pourra télécharger instantanément des documents, collaborer en temps réel en haute définition et utiliser des applications dont il a besoin.

Orange a démontré comment la 5G sera utilisée par les techniciens. Un opérateur est assisté en temps réel grâce à l'utilisation de lunettes équipées de caméras exploitant les performances du réseau 5G.

* 5G : accessible en France métropolitaine avec offre et équipement compatible, uniquement dans les zones déployées ( 200 communes couvertes à fin Janvier ). Débit maximum théorique de connexion en réception jusqu'à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 GHz avec agrégation des quatre bandes de fréquences 4G et jusqu'à 615 Mbit/s pour les zones couvertes en 2,1 GHz utilisée pour la 4G. Couverture 5G détaillée et différenciée selon les fréquences utilisées sur reseaux.orange.fr