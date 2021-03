Orange : lance la saison 2 de Y'Africa, le magazine TV des cultures africaines

Fort du succès de la saison 1, « Y'Africa » revient cet automne avec une nouvelle saison diffusée sur 15 chaines nationales africaines, sur YouTube et adaptée sous forme de podcast

Peintres, photographes, sculpteurs, chorégraphes, stylistes ou encore musiciens, la scène africaine regorge de jeunes talents aux univers variés. Le programme « Y'Africa », contraction de « Africa Ya lelo » ou « l'Afrique d'aujourd'hui » en Lingala, est une série audiovisuelle qui met en lumière des artistes émergents.

Chaque épisode dresse le portrait de 3 artistes qui se racontent à travers leurs œuvres tout en servant de guide dans leurs propres villes.

Conçu par Orange, ce programme a pour ambition de faire rayonner les cultures africaines sous toutes leurs formes et renforcer l'ancrage de la marque Orange sur le continent africain.

Lancée le 6 février 2020, la saison 1 de « Y'Africa » a dévoilé le parcours de 39 artistes issus de 10 pays différents à travers 13 épisodes de 26 minutes. La série documentaire a été diffusée en 2020 sur les chaines de télévision de 15 pays d'Afrique.

La campagne d'influence¹ menée par l'agence Totem Expérience, et une équipe de 34 influenceurs, a généré plus de 13 millions de vues en publications et stories avec un taux d'engagement exceptionnel, plus de 3 fois supérieur à la moyenne.

L'enthousiasme suscité par « Y'Africa » à la télévision et sur le web a conduit à décliner la saison 1 sous deux formes inédites dès ce printemps :

Des portraits courts des 39 artistes seront disponibles sur la chaîne YouTube d'Orange.

Les 13 épisodes TV seront adaptés au format podcast et diffusés sur toutes les plateformes habituelles.

Les retours positifs en termes d'audience, d'engagement sur les réseaux sociaux et l'enthousiasme des chaines de télévision africaines ont encouragé Orange à poursuivre l'expérience pour une deuxième saison.

La saison 2 de « Y'Africa » sera constituée de 8 nouveaux épisodes de 26 minutes mettant en lumière 24 artistes issus de 8 pays différents : Botswana, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Liberia, Maroc, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie.

La production exécutive de la série est de nouveau confiée à Fame Productions et la réalisation à Dan Assayag. Le concept reste le même à savoir, une immersion dans le parcours singulier de chaque artiste qui à travers son portrait sert aussi de guide dans sa propre ville.

La diffusion TV est prévue dans les mêmes 15 pays à partir de l'automne 2021. La Saison 2 de « Y'Africa » fera également l'objet d'une diffusion spécifique sur la chaine YouTube d'Orange. Des contenus exclusifs additionnels (séquences longues, making-of, podcasts…) seront également disponibles sur le web.

Béatrice Mandine, Directrice exécutive Communication, Marque et Engagement : « Je me réjouis du succès de la première saison d'Y'Africa qui a su rassembler le public autour de ces portraits d'artistes et générer une belle attention sur les réseaux sociaux. Ce concept inédit a prouvé sa valeur grâce à la qualité des contenus, à un large choix d'artistes et aux émotions qu'il a pu procurer aux téléspectateurs. Forts des retours très positifs que nous avons recueillis, nous poursuivons sur notre lancée et lançons les tournages de la saison 2».

Alioune Ndiaye, Directeur Général d'Orange Afrique et Moyen-Orient : « La première saison de Y'Africa a rencontré un beau succès. Ce programme audiovisuel met en avant la richesse des cultures et la créativité de la jeunesse africaine. La saison 2 nous permettra de découvrir de nouveaux artistes talentueux, et je me réjouis d'écouter leurs témoignages ».

¹ Du 21 janvier au 28 juin 2020 sur Facebook et Instagram dans 10 pays (CI Mar Sen Tu Cam Mal Bur Gui Mada RDC).