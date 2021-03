Orange : lancement de la saison 2 de Y'Africa

Orange annonce aujourd'hui le lancement de la saison 2 du magazine TV des cultures africaines ,Y'Africa, une saison qui sera diffusée sur 15 chaînes nationales africaines, sur YouTube et adaptée en podcast.



Conçu par Orange, ce programme a pour ambition de faire rayonner les cultures africaines sous toutes leurs formes et renforcer l'ancrage de la marque Orange sur le continent africain.



La campagne d'influence menée autour de la saison 1 avait généré plus de 13 millions de vues en publications et stories avec un taux d'engagement plus de 3 fois supérieur à la moyenne.



Orange souligne que 'les retours positifs en termes d'audience, d'engagement sur les réseaux sociaux et l'enthousiasme des chaines de télévision africaines' l'ont encouragé à poursuivre l'expérience pour une deuxième saison.



