Orange : prix de 22 E par action Orange Belgium

Orange a lancé le 8 avril son offre publique d'acquisition des actions d'Orange Belgium au prix de 22 euros par action.



Ce prix fait notamment ressortir des primes de 36 %, 48 %, 49 % et 38 % respectivement par rapport au dernier cours de clôture et aux cours moyens pondérés par les volumes sur les 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant l'annonce de l'opération.



' La priorité d'Orange Belgium demeure l'optimisation de la gestion de ses sites et la réduction de son parc de tours à travers la mise en oeuvre de l'accord de partage d'équipements actifs et passifs (RAN sharing) signé en 2019 avec Proximus ' indique le groupe.



Orange n'envisage ni l'intégration des actifs consolidés d'Orange Belgium à sa TowerCo européenne TOTEM ni une cession à un tiers.



