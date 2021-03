Orange : s'engage pour soutenir la transformation des entreprises et des territoires dans le cadre de France Relance

L'Orange Business Summit réunit ce jour plus de 1 500 entreprises clientes, partenaires et parties-prenantes d'Orange Business Services

Une édition 100 % digitale autour du thème « L'humain et le digital, moteurs d'une relance responsable »

Orange publie le manifeste « Numérique levier de la relance, Orange s'engage » pour soutenir les entreprises et les territoires



A l'occasion de l'Orange Business Summit, Orange s'engage aux côtés des entreprises et fait de la relance le sujet central de cette 3ème édition. Plus de 1 500 clients et partenaires sont connectés aujourd'hui pour échanger sur la thématique du Summit 2021 : « L'humain et le digital, moteurs d'une relance responsable ».

A cette occasion, Stéphane Richard a annoncé le lancement du manifeste « Numérique levier de la relance, Orange s'engage ». Il promet de mettre à disposition toute l'expertise d'Orange pour accompagner et favoriser la transition énergétique, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale dans les territoires.



« Alors que le numérique s'est avéré essentiel pendant la crise sanitaire, il sera un outil majeur de la relance économique, pour une croissance plus égalitaire et plus écologique. Dans ce contexte, Orange a décidé de publier ce manifeste et s'engage à se mobiliser pour soutenir la transformation des entreprises et des territoires et favoriser le développement d'une économie plus responsable. Cela s'inscrit dans la raison d'être du Groupe d'être l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable » a déclaré Stéphane Richard, Président Directeur Général d'Orange.

En tant qu'acteur majeur du numérique en France, Orange agit sur l'inclusion numérique notamment avec le déploiement de réseaux fiables sur tout le territoire. Le groupe soutient par ailleurs l'entreprenariat en proposant des solutions fiables, robustes et sécurisées. Le soutien à la relance passe également par le développement de services essentiels innovants notamment autour de la 5G ou de l'Intelligence Artificielle responsable.

Dans ce contexte, Helmut Reisinger, CEO d'Orange Business Services, a rappelé l'importance d'un numérique de confiance pour la compétitivité de l'économie et de l'industrie française. Présents à ses côtés, Marguerite Bérard, Directrice des réseaux France et membre du comité exécutif chez BNP Paribas et Nicolas Petrovic, Président France et Belgique chez Siemens, ont témoigné de l'importance du digital pour se réinventer et se différentier.

« Alors que les entreprises et l'ensemble de leurs interactions se digitalisent, la question n'est plus uniquement de savoir quand ou comment se transformer, mais avec quel impact. En tant qu'entreprise de services digitaux née du réseau, Orange Business Services se mobilise pour accompagner les entreprises et leur permettre de créer un impact positif. Savoir opérer des services digitaux sur des infrastructures de confiance et dans le cloud, tout en étant un expert en matière de cyber sécurité nous confère un statut unique. Nous souhaitons nous appuyer sur ces expertises pour soutenir la relance du pays. Le cloud, les réseaux et la sécurité sont la colonne vertébrale de toute transformation

digitale », souligne Helmut Reisinger.

Devenue réalité avec plus de 1.300 zones économiques couvertes en France métropolitaine, la 5G est un accélérateur vital d'attractivité et de compétitivité. Orange Business Services a annoncé l'ouverture d'un 3ème Orange 5G Lab au sein du Customer Innovation Center, le lieu de co-innovation et la vitrine du savoir-faire d'Orange Business Services. Ce Lab a été conçu pour accueillir les grands clients de tous secteurs et leur permettre de tester in situ leurs cas d'usage.

Invités à exprimer leur vision à l'occasion de l'Orange Business Summit, David Glijer, Chief Digital Officer et Directeur de la Direction de la Transformation Digitale pour ArcelorMittal France et Marc Fromager, Directeur de l'activité Industrial Automation et End Users de Schneider Electric France, ont insisté sur la nécessité d'utiliser la 5G couplée à d'autres technologies comme levier de la transformation digitale dans le secteur de l'acier et de l'énergie.

Pour sa première édition 100% digitale, l'Orange Business Summit réunit 26 partenaires clés d'Orange Business Services. La plateforme développée pour l'occasion permet aux participants de personnaliser leur parcours en choisissant parmi des tables rondes live, 15 démonstrations et 24 talks interactifs. Le sujet de la relance est abordé autour de 5 thématiques clés qui sont autant d'enjeux pour les entreprises : l'hybridation de l'espace de travail, la relation client à l'ère de l'IA, l'hyperflexibilité de la production et de la supply chain, la fusion cloud-réseau-sécurité et les clefs d'une relance responsable. La plateforme et les contenus restent disponibles jusqu'au 16 juin.

A propos d'Orange Business Services

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l'entité d'Orange dédiée aux entreprises dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d'opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multiclouds, la Data et l'IA, les services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.

L'innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d'un écosystème collaboratif ouvert composé de ses 28 500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d'un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.