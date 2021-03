Orange : une solution contre les attaques cyber, avec GRTgaz

Orange Business Services et GRTgaz lancent 'Flexible Safety', une offre conjointe et sur-mesure, destinée à répondre aux enjeux de sûreté du secteur industriel, dans un contexte d'augmentation des menaces cyber et physiques.



Co-construit par GRTgaz et Orange Business Services, ce dispositif repose sur une plateforme d'hébergement de cloud privé hautement sécurisée et des services managés fournis en mode souverain par Orange Business Services.



Le pilotage est assuré depuis un centre de surveillance centralisé et sécurisé par Orange Cyberdefense, offrant la possibilité de contrôler tout un ensemble de sites à distance et de maîtriser les coûts opérationnels.



La conception de la solution Flexible Safety a débuté il y a deux ans entre les deux acteurs et a vu ses premiers déploiements effectifs fin 2020 au sein de sites GRTgaz. Les deux partenaires proposent donc désormais leur solution aux entreprises confrontées aux mêmes problématiques de sûreté en France.



