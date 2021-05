Orange : va détenir près de 77% d'Orange Belgium

Après avoir lancé une offre publique d'acquisition des actions d'Orange Belgium au prix de 22 euros par action du 8 au 23 avril, Orange avait rouvert son offre du 26 avril au 4 mai.



A l'issue de cette réouverture, Orange indique que 14 368 307 actions Orange Belgium ont été apportées au total, représentant 23,94 % du capital social d'Orange Belgium et 50,97 % du nombre total des actions faisant l'objet de l'Offre.



Dans le cadre de l'offre le paiement des actions est prévu le 17 mai. A cette date, Orange SA détiendra directement et indirectement 76,97 % du capital social d'Orange Belgium.



' Avec près de 77% du capital détenu par le Groupe, nous disposons désormais de moyens pour améliorer la flexibilité financière d'Orange Belgium, déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et lui permettre de mieux réagir aux transformations majeures du marché belge', a commenté Ramon Fernandez, Directeur général délégué en charge des Finances, Performance et Développement du groupe Orange





