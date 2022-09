Orange : nouvelles nominations chez Orange Business Services

Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d'Orange Business Services, a annoncé deux nouvelles nominations dans son équipe de direction.



Wassila Zitoune-Dumontet est nommée Chief Operating Officer. Elle sera responsable de l'ensemble des opérations et services clients d'Orange Business Services.



Elle succède à Aliette Mousnier-Lompré, qui est désormais directeur général. Wassila occupait le poste de Chief Marketing & Digital Officer chez Orange Business Services.



Laurent Aufils Laurent Aufils est nommé directeur des ressources humaines et de l'expérience des employés. Il conservera son poste de directeur de la transformation jusqu'à la nomination de son successeur.



' Grâce à leur connaissance globale, diverse et approfondie d'Orange Business Services, Wassila et Laurent conduiront des actions visant à créer un impact positif pour nos clients et nos employés ', a déclaré Aliette Mousnier-Lompré.



